خلى الطابق مستور.. الصحة تفجر مفاجأة عن الِأجسام المضادة لـ لقاح كورونا

قال الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن اللقاحات تعطى أجساما مضادة لـ مدة 6أشهر، ومنها ما يعطى مناعة 9 أشهر ومنها عام.



وأضاف عضو اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج برنامج " مساء دى إم سي" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي رامى رضوان، أن جميع اللقاحات آمنة، ولكن فاعلية اللقاح تكون على حسب جسم كل مواطن.



ولفت إلى أنه لا ينصح بعمل فحوصات عن الأجسام المضادة فى الجسم، أو عمل أى تحاليل، بعد الحصول على اللقاح، معلقًا "خلى الطابق مستور" لأنه من الممكن أن يحصل المواطن على لقاح ولا يكون أجسام مضادة .



وأشار إلى أن المنظمات الدولية لم تنصح بعمل تحاليل، مطالبًأ بعدم إثارة المواطنين وتزاحم المواطنين على معامل التحاليل.



وطالب الدكتور عادل خطاب عضو لجنة العليا للفيروسات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم التصافح والسلام باليد للتعامل مع جائحة فيروس كورونا، مؤكدا أن التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا هو السبيل الأمثل للتعامل مع الجائحة.

وأضاف عادل خطاب، أن مصر بدأت الدخول في الموجة الرابعة لفيروس كورونا بعد ارتفاع نسبة الاصابة بالفيروس، مشير الي أن الدولة تسابق الزمن للتوسع في إعطاء اللقاح للمواطنين.

وأكد الدكتور عادل خطاب عضو لجنة العليا للفيروسات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك استعدادات كبير في الجامعات للوقاية من فيروس كورونا قبل العام الدارسي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلي أن مصر دخلت الموجة الرابعة من فيروس كورونا منذ حوالي 3 أسابيع.

وتابع الدكتور عادل خطاب عضو لجنة العليا للفيروسات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن التطعيم ضد كورونا لا يعطي حماية 100٪ من الإصابة ولكن تكون بأعراض بسيطة، مستدركا أن التطعيم باللقاح أمر في غاية الأهمية.

وتوقع الدكتور عادل خطاب عضو لجنة العليا للفيروسات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة ستبدأ تطعيم الأطفال ضد كورونا قريبا جدا، لافتا إلى أن هناك دول بالفعل ذهبت لتطعيم الأطفال ومنها المملكة العربية السعودية.