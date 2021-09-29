برلماني يطالب بتغيير الصورة الذهنية عن معالجة مياه الصرف

طالب النائب إبراهيم الديب، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بضرورة التوعية الإعلامية فيما يخص ملف معالجة المياه، وذلك لتغيير الصورة الذهنية عن هذا الملف بحيث يعتقد الكثير من المواطنين أن معالجة المياه ينتج عنه مياه ملوثة ضارة بالصحة والبيئة إلا أن هذه الفكرة خاطئة، حيث يتم تحليل المياه قبل معالجتها وتنقيتها جيدا حتى تكون صالحة للاستخدام.

وأضاف الديب في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن التوعية يجب أن تمتد لتشمل ترشيد استهلاك المياه وعدم الاسراف في استخدامها، فضلا عن عدم إلقاء المخلفات بالترع ونهر النيل والحفاظ على نظافة المياه حتى يتم معالجتها وإعادة استخدامها بسهولة.

كما طالب النائب بضرورة تسليط الضوء على جهود الدولة في ملف الأمن المائي وتعظيم الموارد المائية باستخدام تقنية معالجة مياه الصرف، إلى جانب استعراض كافة المشروعات التي دشنتها الدولة في هذا الشأن وآخرها محطة معالجة مياه "بحر البقر" والتي تعد من أضخم محطات معالجة المياه على مستوى العالم.