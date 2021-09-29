بالأبيض والأسود .. بسمة بوسيل تشارك متابعيها بـ إطلالة جديدة |شاهد

نشرت بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني، صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “انستجرام”.

وعلّقت بسمة قائلة “أنت أعظم بكثير من أن تحلمي أحلامًا صغيرة ”.

وردّ الفنان تامر حسني وزوجته على ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي من شائعات بوجود خلافات بينهما خلال الفترة الماضية.

ونشر تامر صورة مع زوجته عبر خاصية استوري على إنستجرام وكتب عليها: "مع العشق العشق بسومي هانم"، وحرصت بسمة بوسيل على إعادة نشر الصورة وكتبت عليها:"حبيب قلبي باشا مصر.

قصة خلاف تامر حسني وبسمة وبوسيل

بدأت القصة بانتشار أخبار تلمح إلى وجود علاقة عاطفية بين الفنان تامر حسني وفنانة شابة.

انتشرت بعدها بساعات صور للفتاة مع تامر حسني، ومنها صور من العرض الخاص لفيلمه، بالإضافة إلى تواجدها في فرح كان يحييه تامر حسني وظهرت خلال الفيديو.