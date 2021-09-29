أبشر تكشف خطوات "الإنابة" للحصول على الخدمات

شددت منصة أبشر على إمكانية قيام المستفيد من خدماتها، بتفويض شخص آخر، بالنيابة عنه، وذلك لتنفيذ معاملاته.

وقالت منصة أبشر عبر حسابها الرسمي إن التفويض يتيح تنفيذ المعاملات بالنيابة عن المستفيد من خلال حسابه في "أبشر".

ونشرت المنصة تغريدة على "تويتر" تتضمن شرحا للخطوات اللازمة لتفويض شخص آخر لتنفيذ المعاملات بالنيابة عن المستفيد.

فوّض شخص آخر بالنيابة عنك لتنفيذ معاملاتك من خلال حسابك في منصة أبشرhttps://t.co/Qs5n5PEPGe#أسهل_أسرع pic.twitter.com/mBATzmu2Dl — أبشر (@Absher) September 28, 2021

وتقدم منصة أبشر كل الخدمات في وزارة الداخلية السعودية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ومن دون حاجة إلى الذهاب إلى مراكز الخدمات، وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة.

ويستفيد من خدمات المنصة المواطنون والمقيمون المسجلون والمفعلون ببوابة أبشر ممن لديهم عمالة منزلية.

كما توفر منصة أبشر خدمات للمركبات مثل تجديد رخصة القيادة، والاستعلام الشامل عن المخالفات المرورية، وغيرها.