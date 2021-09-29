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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبشر تكشف خطوات "الإنابة" للحصول على الخدمات

أبشر تكشف خطوات الإنابة
أبشر تكشف خطوات "الإنابة" للحصول على الخدمات

شددت منصة أبشر على إمكانية قيام المستفيد من خدماتها، بتفويض شخص آخر، بالنيابة عنه، وذلك لتنفيذ معاملاته.

 

وقالت منصة أبشر عبر حسابها الرسمي إن التفويض يتيح تنفيذ المعاملات بالنيابة عن المستفيد من خلال حسابه في "أبشر".

 

ونشرت المنصة تغريدة على "تويتر" تتضمن شرحا للخطوات اللازمة لتفويض شخص آخر لتنفيذ المعاملات بالنيابة عن المستفيد.

وتقدم منصة أبشر كل الخدمات في وزارة الداخلية السعودية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ومن دون حاجة إلى الذهاب إلى مراكز الخدمات، وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة.

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ويستفيد من خدمات المنصة المواطنون والمقيمون المسجلون والمفعلون ببوابة أبشر ممن لديهم عمالة منزلية.

كما توفر منصة أبشر خدمات للمركبات مثل تجديد رخصة القيادة، والاستعلام الشامل عن المخالفات المرورية، وغيرها.

أبشر السعودية خدمات المعاملات خدمات ابشر

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