السعودية.. أبشر تكشف الإجراءات المطلوبة حال توقف شريحة الجوال

كشفت منصة أبشر الإجراءات المطلوبة للسكان في المملكة العربية السعودية، حال توقف شريحة الجوال.

وقالت "أبشر" عبر حسابها الرسمي في تويتر إن المستفيد في تلك الحالة يمكنه زيارة أحد أجهزة الخدمة الذاتية لمنصة أبشر لتحديث رقم الجوال.

تغريدة أسبوعية حول أبرز الأسئلة الأكثر استفسارًا بخصوص خدمات منصة أبشر



⁦https://t.co/Qs5n5PnehE #تعرّف_على_أبشر



Answers about #ABSHER services most asked questions ⁩on social media pic.twitter.com/A9NcEVpnVl — أبشر (@Absher) September 27, 2021

وتقدم منصة أبشر كل الخدمات في وزارة الداخلية السعودية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ومن دون حاجة إلى الذهاب إلى مراكز الخدمات، وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة.

ويستفيد من خدمات المنصة المواطنون والمقيمون المسجلون والمفعلون ببوابة أبشر ممن لديهم عمالة منزلية.

وتوفر منصة أبشر خدمات للمركبات مثل تجديد رخصة القيادة، والاستعلام الشامل عن المخالفات المرورية، وغيرها.