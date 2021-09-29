الأكثر ارتفاعا وتداولا.. سهم أرامكو يسجل أعلى مستوى في عام

سجل سهم أرامكو أعلى مستوى له في عام كامل، بنهاية تداولات أمس، بارتفاع نسبته نحو 4% ليغلق عند مستوى 36.35 ريال.

وجاء سهم عملاق النفط أرامكو الأكثر ارتفاعا وتداولا بجلسة سوق الأسهم السعودية "، ليصعد بنسبة 3.56% إلى 36.35 ريال بتداولات إجمالية زادت على 1.13 مليار ريال.

ويأتي ارتفاع سهم أرامكو تزامنا مع صعود أسعار النفط لأعلى مستوى في 3 سنوات.

وأنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي "تاسي" جلسة أمس الثلاثاء، بارتفاع 0.12% ليكسب 13.32 نقطة، وأغلق عند مستوى 11382.41 نقطة، بتداولات زادت على 8.8 مليار ريال.

كما دفع سهم أرامكو المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية للارتفاع بنسبة 0.62%، ليكسب 70.93 نقطة.

وتعتبر مستويات المؤشر "تاسي" قرب 11500 نقطة الأعلى في 13 عاماً، كما يتلقى المؤشر دعماً من موجة طروحات أولية غير مسبوقة، عبر 13 طرحاً أوليا، جرت تغطيتها بنسب ضخمة.

ومن المتوقع أن تشهد سوق الأسهم السعودية، 17 طرحا جديدا في الأشهر المقبلة، بعدما أكد رئيس هيئة السوق المالية السعودية، محمد القويز أن المستهدف للعام الحالي 30 إدراجا.