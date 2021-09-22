Saipem الإيطالية توقع اتفاقا لتأسيس شركة جديدة مع أرامكو السعودية

وقعت مجموعة خدمات الطاقة الإيطالية Saipem اتفاقا مع أرامكو السعودية لبحث تأسيس شركة للقيام بأعمال الهندسة والمشتريات والبناء في السعودية.

يأتي الاتفاق في إطار برنامج نماءات للاستثمارات الصناعية الذي كشفت عنه أرامكو السعودية في السابع من سبتمبر والرامي إلى دفع النمو الاقتصادي وتنويع موارد اقتصاد المملكة.

ويشمل البرنامج 22 مذكرة تفاهم في قطاعات مثل الطاقة وسلاسل توريد المواد الكيماوية مع سلسلة من الشركات.

وقالت Saipem في بيان لها اليوم “الثلاثاء” إن أي شركة جديدة تتأسس بالشراكة مع شركاء محليين ستضطلع بأعمال الهندسة والبناء في قطاع الطاقة والبنية التحتية بهدف إيجاد "قوة وطنية في الهندسة والمشتريات والبناء".

تمتلك Saipem، والتي لديها اتفاق إطاري مع أرامكو السعودية جددته في وقت سابق من العام الجاري، ساحة تصنيع في السعودية.