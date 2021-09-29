اقتصاد السعودية.. غرفة الشرقية تستعرض تحديات تقنية تواجه القطاع اللوجستي

نظّمت اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية ، لقاءً مع مدير عام ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام فهد العامر , استعرض التحديات التقنية التي تواجه القطاع اللوجستي ، والخدمات المقدمة للقطاعات المختلفة .

وأوضح العامر أن الميناء ومن خلال برنامج التواصل مع قطاع الأعمال يهتم بمناقشة جميع الأفكار والطموحات المطروحة التي تهدف إلى تطوير آلية العمل والدفع قدماً لتخطي التحديات والعقبات التي تواجه جميع الأطراف، مشيراً إلى أن اللقاء بحث العديد من المواضيع الهامة واقترح الحلول المناسبة لها .

من جهته، أكد رئيس اللجنة راكان العطيشان ، أهمية التواصل والتباحث مع المسؤولين لمناقشة الأمور التي تصب في مصلحة الجميع ، حيث أن معظم الجهات تهتم بتطور العلاقة العملية وانسيابية العمل، والتقليل من الملاحظات والأخطاء التي قد تؤدي إلى عرقلة الأعمال، إضافة إلى العمل على طرح المبادرات التي تسهم في تقدم القطاع.