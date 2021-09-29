رئيس وفد الوساطة في مفاوضات السلام من جنوب السودان يصل إلى الخرطوم

وصل مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية، رئيس وفد وساطة مفاوضات السلام السودانية توت قلواك، إلى الخرطوم، في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.



وكان في استقبال قلواك، في مطار الخرطوم، عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، والأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن محمد الغالي يوسف.



وقال قلواك، في تصريح صحفي، إن الزيارة جاءت بتوجيه من رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت؛ للوقوف على سير تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، عبر آلياته المحددة، وبحث جدول الجولات القادمة للتفاوض بين الحكومة والحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو لإكمال ملف السلام.



وأكد رئيس وفد الوساطة، قلق حكومة جنوب السودان من تطورات الأوضاع السياسية الأخيرة في الخرطوم، وثقته في قدرة السودانيين على معالجة قضاياهم والوصول إلى حلول تُرضي كافة قطاعات الشعب السوداني.



وعبر عن شكر حكومة جنوب السودان، للجهود التي قادتها الحكومة برئاسة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي للتوصل إلى اتفاق مع مكونات في شرق السودان، للسماح بمرور بترول دولة جنوب السودان عبر البحر الأحمر.