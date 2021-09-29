عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وفد الوساطة في مفاوضات السلام من جنوب السودان يصل إلى الخرطوم

الخرطوم
الخرطوم

وصل مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية، رئيس وفد وساطة مفاوضات السلام السودانية توت قلواك، إلى الخرطوم، في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.


وكان في استقبال قلواك، في مطار الخرطوم، عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، والأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن محمد الغالي يوسف.


وقال قلواك، في تصريح صحفي، إن الزيارة جاءت بتوجيه من رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت؛ للوقوف على سير تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، عبر آلياته المحددة، وبحث جدول الجولات القادمة للتفاوض بين الحكومة والحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو لإكمال ملف السلام.


وأكد رئيس وفد الوساطة، قلق حكومة جنوب السودان من تطورات الأوضاع السياسية الأخيرة في الخرطوم، وثقته في قدرة السودانيين على معالجة قضاياهم والوصول إلى حلول تُرضي كافة قطاعات الشعب السوداني.


وعبر عن شكر حكومة جنوب السودان، للجهود التي قادتها الحكومة برئاسة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي للتوصل إلى اتفاق مع مكونات في شرق السودان، للسماح بمرور بترول دولة جنوب السودان عبر البحر الأحمر.

السودان جنوب السودان السلام توت قلواك اخبار العالم

موضوعات متعلقة

شكري: مصر ستتخذ إجراءات لحماية مقدرات وجودها ما لم نصل لحل.. 150 مليون مواطن في مصر والسودان يعيشون تحت التهديد.. سلوك إثيوبيا فج والملء الثاني يعرض السلم والأمن في إفريقيا للخطر

نص كلمة سامح شكري وزير الخارجية أمام مجلس الأمن بشأن سد النهضة الإثيوبي | صور

أول تعليق من راموس بعد انضمامه إلى باريس سان جيرمان

رسميا.. باريس سان جيرمان يعلن ضم سيرجيو راموس

صندوق تحيا مصر.. 7 سنوات من المصريين للمصريين.. تامر عبد الفتاح: الصندوق رسم السعادة على قلوب أهالينا في قرى ونجوع مصر..الشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني أحدثت نقلة نوعية

دعاء سورة البقرة لقضاء الحوائج والرزق بالمال والبنين والخير الكثير

شروط الأضحية من الغنم و الماعز والبقر والإبل

كيفية الاستعداد للعشر الأوائل من ذي الحجة .. 6 أعمال تغفر ذنوبك

ترشيحاتنا

صحيفة تكشف عن مبيعات إسرائيل السرية العسكرية لدولة عربية

كرات نارية تطير في سماء مدينة أمريكية وتثير الرعب.. ما القصة

دهستها سيارة نقل وأمر الرئيس بعلاجها.. والد الطفلة منة الله يعلن وفاة ابنته

حدث ليلا | 718 اصابة كورونا جديدة و39 وفاة.. توفيق عبد الحميد يتعرض للنصب.. 5 أرقام قياسية لـ مو صلاح.. بركان لابالما يصل المحيط الاطلنطي

أخبار التكنولوجيا.. آبل تهدد فيسبوك بحظرها من متجرها.. سعر ومواصفات وموعد طرح آيفون 13 برو ماكس

أخبار السيارات| 18 نصيحة قبل شراء سيارة جديدة من المعرض.. شرطة دبي تضم 100 سيارة أودي لأسطولها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دهستها سيارة نقل وأمر الرئيس بعلاجها.. والد الطفلة منة الله يعلن وفاة ابنته

السعودية تعلن موعد عودة طلبة الابتدائي ورياض الأطفال إلى المدارس

شوبير يكشف مفاجأة بشأن استبعاد محمد عبد الشافي من معسكر منتخب مصر

لملاك ومستأجري العقارات| تعديلات مرتقبة بشأن إيجار الوحدات السكنية

الزمالك يزف بشرى لجماهيره بشأن تجديد عقد أشرف بن شرقي

محمد صلاح ينافس نفسه ويحقق إنجازاً جديداً مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا

بعد شائعات طلاق حلا شيحة .. رد فعل مفاجئ من معز مسعود

هل يتم تأجيل العام الدراسي بسبب كورونا ؟.. وزير التعليم يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون يتألقان في العرض الخاص لفيلم جيمس بوند الجديد No Time to Die

بكاء وانهيار 7 ملايين .. مشاهد لا تنسى في جنازة عبد الناصر

شاهد.. توافد نجوم فيلم جيمس بوند الجديد على السجادة الحمراء للعرض الخاص

رئيس الأركان يتفقد الحالة الأمنية بشمال سيناء.. فيديو وصور

فيديو

فيديوجراف.. حياتي اتغيرت .. الفنانة ندى رحمي تكشف سر فقدان وزنها

وزارة الطيران بشركاتها تتواجد في أكبر تجمع ثقافي بالعالم "إكسبو دبي 2020".. فيديو

فيديو جراف| حد ياخد منها المايك.. تفاصيل مشادة غادة إبراهيم وإيناس الدغيدي

فيديو جراف| شوكة عبدالناصر.. كل ما تريد معرفته عن برج القاهرة

المزيد

ساحة رأي

د. هشام فهمى يكتب: إنشاء وحدات ادارة محلية جديدة متكاملة الخدمات

فرج القاسمي يكتب: ناصر الذي لم يفارق بيتنا وقلوبنا حتي الأن

صباح الحكيم تكتب: أين نحن من الـ«ايكا تكنولوجي»؟

ليلى موسى تكتب: هل سينهي الروس حظوظ التواجد التركي في سوريا؟

د.جوزيف رامز أمين يكتب: تأملات فى مسار الدبلوماسية المصرية

سيد الطاهر يكتب: الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

هويدا دويدار

كرماء ولكن !

محمد نوار

القاف «سيركل» وعليها نقطتين!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: عقيدة بايدين الاستراتيجية.. أفغانستان والعالم

بهجت العبيدي

هل يحقق الإنسان الخلود على الأرض؟!

أحمد فرغلى رضوان

نبيلة عبيد.. لماذا التجاهل!

ريهام مازن

ألا يتم مراجعة محتوى الإعلانات؟

نهال علام

تنابلة السلطان

اﻟﻤﺰﻳﺪ