الهند تسجل 18 ألفا و870 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الهندية، 18 ألفا و870 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 33 مليونا و716 ألفا و451 حالة.

وأفادت الوزارة -حسبما ذكرت قناة (إن.دي.تي.في) الهندية، اليوم الأربعاء- بأنه تم تسجيل 378 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 447 ألفا و751 حالة.

وأشارت إلى أن عدد الحالات النشطة يبلغ حاليا 282 ألفا و520 حالة، لافتة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس في الهند بلغ 32 مليونا و986 ألفا و180 حالة.