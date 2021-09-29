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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد ظهورها بالحجاب مجددا.. سنوات اعتزال حلا شيحة تفوق عمرها الفنى

حلا شيحة
حلا شيحة

عاد اسم الفنانة حلا شيحة مرة أخرى يتصدر مواقع التواصل الاجتماعى بعد نشرها صورة وهى ترتدى الحجاب بشكل كامل مرة أخرى . 

 

وجاءت هذة الصورة لـ حلا شيحة بعد ساعات قليلة من تصريحات والدها الفنان التشكيلى الكبير عن عدم ارتدائها الحجاب من جديد بعد زواجها من المنتج معز مسعود . 

حلا شيحة بالحجاب مجدداً 

حلا شيحة قدمت خلال مشوارها الفنى ما يقرب من 23 عملاً تنوع بين السينما والإذاعة والتليفزيون وكان آخرهم فيلم مش أنا ، والذى أثارت بسبب مشكلة مع تامر حسنى بسبب اعتراضها على إذاعة مشاهد وجدت انها غير مناسبة لها فى الفترة الحالية . 

 

وبالنظر إلى عمر حلا شيحة  الفنى فهو يبلغ 24 عاماً ، أعزلت الفن خلال تلك الفترة ما يقرب من 15 عاماً ، بينما زاولت نشاطها الفنى لمدة 9 أعوام فقط . 

 

حلا من مسلسل زالزال والذى شهد عودتها بعد 15 عاماً من الاعتزال 

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فقد بدات حلا شيحة مشوارها الفنى عام 1999 ، بينما توقفت عام 2002 عن التمثيل ، لتعود بعدها بعامين ، وتتوقف بعدها لمدة 15 عاماً ، حتى عادت عام 2019 ، وكان اخر اعمل التى عرضت هذا العام هو فيلم مش أنا 

 

وكانت نشرت الفنانة حلا شيحة صورة جديدة لها على حسابها بتطبيق انستجرام، ترتدي فيها الحجاب بصورة كاملة على عكس عادتها خلال الفترة الماضية.

 

علقت حلا شيحة على صورتها بالحجاب قائلة:" مفيش أجمل من السعادة الروحية والسلام الداخلي.. الحمد لله.. Feeling Blessed".

حلا وتامر حسنى 

حل الفنان التشكيلي أحمد شيحة، والد الفنانة حلا شيحة، ضيف على برنامج "حروف الجر”،  على محطة “نجوم إف إم”.

 

وتحدث والد حلا شيحة، عن الحجاب وقال:" أذكر مرة من المرات وأنا في العجمي ونازل مع زوجتي إلى الإسكندرية ووجدت مدرسة أطفال في الدخيلة طابور بنات صغار لم يكملوا الـ6 سنوات وكلهم مرتدين حجاب، فأنا صعقت وشعرت أن فيه  شئ غير طبيعي، لما بدأوا بعد ذلك يعملوا دعوة الحجاب  وكان الغرض من هذه الدعوة المبكرة انهم يريدون كل البنات والستات ان يرتدوا الحجاب حتى ينقل عبر سفارات العالم تقرير يقول إن الشارع المصري كله إخوان أو سلفيين أو إسلام سياسي وهذا نقل فعلا".

حلا ووالدها الفنان أحمد شيحة 

كما أضاف: "بدليل أنه لما قامت ثورتنا وخرجت من النجوع والقرى والمحافظات لم يصدقوا، لأن المعلومات لديهم أن الشارع المصري سلفي وإخواني، والغرض ليس دين على الإطلاق ولكن هو الاستحواذ على عقول المرأة لأنها تشكل الأم المصرية.

 

وتابع قائلاً: “خفت على بناتي خوف رهيب وقتها بالطبع، وارتداء الحجاب بالشكل الشديد وتغطية الرقبة شيء غريب وأقول هذا من باب الأمانة والصدق لمعنى المواطنة، والتمييز في الشكل يؤثر تأثير سيئ جدا، لما حلا ابنتي ارتدت الحجاب قلت لها سيأتي يوم لما يمتلئ إيمانك أن هذا لا دخل له بالله، ولما عادت عنه لم يؤثر أحد عليها وكانت قرأت طن كتب في هذا الأمر، وهي الآن غير محجبة، الحكاية مش حكاية التمثيل أو غيره، لكن إن الإنسان يكون حرا حقيقيا مفيش أي ضغط معنوي غير سوي يؤثر عليك، الجمال حالة من حالات المتغيرات”.

 

حلا شيحا 
حلا شيحة تامر حسني معز مسعود اعتزال حلا شيحة والد حلا شيحة والد الفنانة حلا شيحة

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