أخبار الفن| رد مفاجئ من حلا شيحة بشأن حقيقة اعتزالها.. النصب على توفيق عبد الحميد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، من بينها حلا شيحة ترد على تعليق الابتعاد عن الفن، توفيق عبد الحميد يتعرض لعملية نصب، كورونا يضرب عائلة زوجة حمدي الميرغني ، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

تداول عدد من جمهور ومحبي الفنانة دنيا سمير غانم ، مقطع فيديو قصيرًا لها عبر تطبيق انستجرام، ظهرت فيه دنيا وهي تضع المكياج قبل دخولها قاعة الحفل ليلة أمس الخميس خلال افتتاح الدورة الـ 14 من المهرجان القومي للمسرح المصري.

أصيبت شقيقتا الفنانة إسراء عبد الفتاح - زوجة الفنان حمدي الميرغني- «زينة ونورهان»، بفيروس كورونا المستجد؛ تزامنا مع إصابة الأخيرين به، وخضوعهما للحجر المنزلي.

وتفاعل العديد من أصدقاء «زينة ونورهان» عبد الفتاح، عبر تطبيق "إنستجرام"، بالدعاء بالشفاء العاجل لهما من فيروس كورونا المستجد.

ردت الفنانة حلا شيحة على كلام إحدى المتابعات لها عبر انستجرام، والتي وجهت لها تعليقًا حول الابتعاد عن الفن من عدمه بعد قرار ارتداء الحجاب.

وكتبت إحدى المتابعات في تعليقها لـ حلا شيحة: «فعلا والله.. بس نصيحة ليكي من القلب يا حلا، انتي في جواكي حب للفن ودي حاجة مش عيب ولا حرام ومش بتكلم عن التمثيل بالأخص لا عموماً فحاولي تدوري على طريقة تطلعي بيها طاقة الفن اللي جواكي بشكل لا يتنافي مع رضا ربنا والطريق اللي اختارتيه وتحبيه»، لترد عليه «حلا» باستخدام القلوب دون تحديد نيتها في العودة للفن من عدمه.

فاجأ الفنان توفيق عبد الحميد، متابعيه وأصدقائه، بتعليق، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، كشف من خلاله تعرضه لعملية نصب كبيرة.

وكتب توفيق عبد الحميد، في تعليقه عبر “فيس بوك”، على الصور الأخيرة التي نشرها: «أنا جَمِّدت الصداقة على صفحتي تماما؛ بعد عدة مواقف سخيفة ومزعجة، وعملية نصب كبيرة، فأرجو المعذرة».

نفى الناقد الفني الأمير أباظة ما تردد عن إصابة الفنان محمود قابيل بفيروس كورونا، وما ترتب عليه عدم حضوره فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.

نشرت الفنانة حلا شيحة صورة جديدة لها على حسابها بتطبيق إنستجرام، ترتدي فيها الحجاب بصورة كاملة على عكس عادتها خلال الفترة الماضية.