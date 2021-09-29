بعد ظهوره النادر.. توفيق عبد الحميد يتعرض لعملية نصب كبيرة

فاجأ الفنان توفيق عبد الحميد، متابعيه وأصدقائه، بتعليق، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، كشف من خلاله تعرضه لعملية نصب كبيرة.

وكتب توفيق عبد الحميد، في تعليقه عبر “فيس بوك”، على الصور الأخيرة التي نشرها: «أنا جَمِّدت الصداقة على صفحتي تماما؛ بعد عدة مواقف سخيفة ومزعجة، وعملية نصب كبيرة، فأرجو المعذرة».

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ظهور نادر للفنان توفيق عبد الحميد

يأتي ذلك بعدما، نشر الفنان توفيق عبد الحميد عبر صفحته على فيسبوك، صورة من تواجده رفقة كلابه الخاصة من داخل غرفة نومه الشخصية.

وظهر في الصورة، حب الفنان توفيق عبد الحميد لكلابه، بالإضافة ‘لى البساطة والتلقائية التى أطل بها على جمهوره، ما لقي استحسانهم .

آخر لقاء لتوفيق عبد الحميد

من جهة أخرى، قال الفنان توفيق عبدالحميد، إن الدراما دائما ما تحمل فكرة أو قضية تمس الأسرة والمجتمع وتحتوي على مشاكلهم، مشيرا إلى سهولة انتشارها ومخاطبة جميع الفئات؛ لإتاحتها على شاشة التلفزيون عكس السينما.

وتذكر “عبدالحميد”، خلال مكالمته ببرنامج "8 الصبح" عبر فضائية "دى إم سى"، الراحل فاروق الفيشاوى قائلًا “كان شخصية جدعة، وتلقائى فى جميع تصرفاته، وكنت أستمتع بالتمثيل معه”، مبديا إعجابه أيضًا بـ الفنان عادل إمام الذي استطاع أن يبدأ ممثلا صغيرا جدا حتى وصل إلى هذه المرتبة.

وعن الفنان الراحل نور الشريف، قال إنه النموذج الأمثل لخريج معهد فنون مسرحية فى الاجتهاد والثقافة والتنوع، سواء كان مسرحا أو تلفزيونا أو سينما أو تدريسا أو إخراجا، وكانت له درجة كبيرة من الوعى والثقافة والإبداع، وكان لا يهزه إبداع أو تميز أى شخص يشترك مع فى عمل سينمائى.

وأكد أن أقرب عمل فنى له هو "حديث الصباح والمساء" بشخصية “عزيز المصري” عام 2001، الذى كان يعتبر المرور من عنق الزجاجة بعد 20 عاما من الجهد والشقى والتعب.

وأوضح الفنان توفيق عبدالحميد أنه قام بتجسيد 3 أدوار فى عام 2002 وهي الدكتور رياض فى مسلسل "أين قلبى"، والدكتور شلبى فى مسلسل "أميرة فى عابدين"، والشيخ محمد عبده فى مسلسل "قاسم أمين".