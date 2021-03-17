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فن

محبتكم تاج فوق راسي.. رسالة توفيق عبد الحميد بعد شفائه من كورونا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:08 ص
توفيق عبد الحميد
توفيق عبد الحميد
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سعيد فراج
طمأن الفنان القدير توفيق عبد الحميد، جمهوره ومحبيه عن حالته الصحية، بعد شفائه من فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن نتيجة المسحة الأخيرة جاءت سلبية. 

وأعرب توفيق عبد الحميد، في تصريح  لـ "صدى البلد"، عن سعادته لاهتمام الجمهور بحالته، قائلًا «محبة الجمهور تاج فوق راسي بشكرهم عليها»، مشيرا إلى أنه سيعود لاستكمال نشاطه الفني مجددا خلال الفترة المقبلة.

وتسبب توفيق عبد الحميد فى حالة كبيرة من الجدل، على السوشيال ميديا بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة، ما جعله يحظى باهتمام كبير ويتصدر مؤشرات البحث على محرك جوجل.

يشار إلى أن توفيق عبد الحميد عمل مديرًا للمسرح القومي وصرح باعتزاله التمثيل عام 2013، لعدم توافر المناخ المناسب له.  

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