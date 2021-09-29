توفيق عبد الحميد لـ صدى البلد: الفن حياتى والانزلاق الغضروفى سبب ابتعادى عنه

أكد الفنان توفيق عبد الحميد أنه يتمنى العودة إلى الحياة الفنية خلال الفترة المقبلة ، مؤكداً أن ابتعاده عن الفن نتيجة إصابته بانزلاق غضروفى .

وتابع توفيق عبد الحميد فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد : اتمنى العودة قريباً الى التمثيل، خاصة ان الفن هو حياتى ومجال عملى الوحيد .

وإضاف توفيق عبد الحميد: أكثر شيء من الممكن أن يسعد الإنسان ويستمتع به هو العمل بالمهنة التى يجبها ومحبة الجمهور .

ويضيف توفيق عبد الحميد : لا توجد أى أسباب عن غيابى عن الساحة الفنية سوى إصابتى بالانزلاق الغضروفى .

توفيق عبد الحميد فى أحدث ظهور له

توفيق عبد الحميد برفقة كلابه

أحدث ظهورلـ توفيق عبد الحميد :

وكان قد نشر الفنان توفيق عبد الحميد عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك ، صورة اثناء تواجده برفقة كلابه الخاصة من داخل غرفة نومه الشخصية.

وظهر فى الصورة حب الفنان توفيق عبد الحميد لكلابه ، بالإضافة الى البساطة والتليقائية التى أطل بها على جمهوره، وهو ما لقى أستحسانهم .

وقال الفنان توفيق عبد الحميد، إن الدراما دائما ما تحمل فكرة أو قضية تمس الأسرة والمجتمع وتحتوي على مشاكلهم، مشيرا إلى سهولة انتشارها ومخاطبة جميع الفئات؛ لإتاحتها على شاشة التلفزيون عكس السينما.

وتذكر “عبدالحميد”، خلال مكالمته ببرنامج "8 الصبح" عبر فضائية "دى إم سى"، الراحل فاروق الفيشاوى قائلًا “كان شخصية جدعة، وتلقائى فى جميع تصرفاته، وكنت أستمتع بالتمثيل معه”، مبديا إعجابه أيضًا بـ الفنان عادل إمام الذي استطاع أن يبدأ ممثلا صغيرا جدا حتى وصل إلى هذه المرتبة.

وعن الفنان الراحل نور الشريف، قال إنه النموذج الأمثل لخريج معهد فنون مسرحية فى الاجتهاد والثقافة والتنوع، سواء كان مسرحا أو تلفزيونا أو سينما أو تدريسا أو إخراجا، وكانت له درجة كبيرة من الوعى والثقافة والإبداع، وكان لا يهزه إبداع أو تميز أى شخص يشترك مع فى عمل سينمائى.

وأكد أن أقرب عمل فنى له هو "حديث الصباح والمساء" بشخصية عزيز المصرى عام 2001، الذى كان يعتبر المرور من عنق الزجاجة بعد 20 عاما من الجهد والشقى والتعب.

وأوضح الفنان توفيق عبد الحميد أنه قام بعمل 3 ادوار فى عام 2002 وهي الدكتور رياض فى مسلسل "أين قلبى"، والدكتور شلبى فى مسلسل "أميرة فى عابدين"، والشيخ محمد عبده فى مسلسل "قاسم أمين".