أول تصريح من توفيق عبد الحميد بعد إصابته بفيروس كورونا

وكان قد كشف الفنان توفيق عبد الحميد ان عيد ميلاده يصادف الـ 18 من شهر سبتمبر وليس 25 اغسطس كما تشير موسوعة ويكيبديا، التي اخطأت في تاريخ عيد ميلاده.





وقال توفيق عبد الحميد لـ صدى البلد انه بسبب هذه الخطأ تلقى اليوم تهاني على عيد ميلاده لذلك يطالب بتوضيح الامر.





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اما عن عودته الى التمثيل مجددا، اشار توفيق عبد الحميد انه تلقى عددا من العروض الفنية ولكنها لم تكن على المستوى الفني له واعتاد تقديمه الى جمهوره.



