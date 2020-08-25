بـ أماكن السهر .. عمرو دياب يحقق 1.5 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة.. فيديو

حقق النجم عمرو دياب 1.5 مليون مشاهدة بكليب أغنيته الجديدة "أماكن السهر" بعد مرور يوم على طرحها بقناته الرسمية بموقع يوتيوب.





وظهور دينا الشربينى جاء مميزا حيث بدت فى اطلالة جذابة بجوار الهضبة عمرو دياب والذى استعان بها فى الفيديو كليب الذى تم تصويره فى الساحل الشمالى.













أغنية "أماكن السهر" هي من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي وإخراج أحمد النجار.





وجاء في كلمات أغنية أماكن السهر "ده جواب بان من العنوان اقروا المكتوب في عينيه.. في أماكن السهر أنا قمري طلع واتشهر.. والناس يقلقوا لو ظهر بيغطي ع الحلوين.. ع البحر أن مشي الموج يهدى ويختشى الموج يزعل لو مشي له حبايب بالملايين.. دة حبيبي لو نزل ع الأرض في ناس تعتزل".



