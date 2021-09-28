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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رئيس مهرجان الإسكندرية ينفي إصابة محمود قابيل بـ كورونا

الفنان محمود قابيل
الفنان محمود قابيل

نفى الناقد الفني الأمير أباظة ماتردد عن إصابة الفنان محمود قابيل بفيروس كورونا، وما ترتب عليه عدم حضوره فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط

وقال مدير مهرجان الإسكندرية، لموقع صدى البلد، إن الفنان محمود قابيل بصحة جيدة، ولا وجود لمثل هذه التصريحات، مشيرا إلى أنه بخير وبصحة جيدة. 

يكرم مهرجان الإسكندرية في دورته الـ 37 عددا من رموز الفن المصري وهم المخرج عمر عبد العزيز، ومدير التصوير والممثل طارق التلمساني، والراحلة كوثر هيكل، والفنان خالد الصاوي، والناقدة خيرية البشلاوي، والمخرج التونسي عبد اللطيف بن عمار، وتكريم خاص للفنان دريد لحام احتفالا بالسينما السورية ويحصل على وسام البحر المتوسط الذي يعطى لفنان له إنجاز تاريخي في السينما العربية.

أفلام المهرجان

ويعرض للمكرمين أفلام خلال فعاليات المهرجان، فالفنان خالد الصاوي اختار فيلم للايجار، وسلوى عثمان اختارت فيلم عفاريت الأسفلت، ويعرض فيلم الجوع للمخرج علي بدرخان، وحبيبي دائما للراحلة كوثر هيكل ، وضحك ولعب وجد وحب لمدير التصوير طارق التلمساني، وفيلم كلام في الممنوع للمخرج الكبير عمر عبد العزيز.

لجان التحكيم

وأعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الأمير أباظة، عن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بالدورة ال٣٧ للمهرجان المزمع إقامتها في الفترة من ٢٥ حتى ٣٠ سبتمبر الجاري.

وتضم اللجنة في عضويتها كلا من المخرجة البوسنية إينا سينديجارفيتش، الأكاديمي المغربي حسن الروخ، الفنان المصري كريم قاسم، المخرجة الأسبانية نايرا سانز فوينتس و الناقد الألماني توماس كاسكي.

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