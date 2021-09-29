السعودية.. مصرع وإصابة 9 في حادث مروع على طريق المدينة المنورة

تسببت شاحنة مسرعة في مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين، على الطريق الدائري في المدينة المنورة بعدما ارتطمت بعدد من السيارات الواقفة في إشارة مرورية، بشكل مندفع.

وبحسب وسائل إعلام سعودية أوضحت إدارة مرور منطقة المدينة المنورة أنها باشرت حادث الشاحنة الواقع على طريق علي بن أبي طالب، والذي نتج عنه وفاة 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين، في حين تستكمل الجهات المعنية إجراءات الحادث والوقوف على أسبابه.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي إن عمليات الهيئة بالمدنية المنورة تلقت في تمام الساعة 12:39 من ظهر الثلاثاء بلاغاً يفيد بوقوع حادث في تقاطع طريق على بن أبي طالب مع طريق الملك عبد الله ( الدائري الثاني)، ناتج عن اصطدام شاحنة بعدد من المركبات المتوقفة في الإشارة، وعلى الفور تم توجيه 6 فرق إسعافية وعنايات متقدمة والقيادة الميدانية لموقع الحادث.

وأوضح أنه عند وصول الفرق الإسعافية للموقع، اتضح وجود عدد 9 حالات، تم تصنيفها بعدد 4 وفيات و5 مصابين، وتم عمل اللازم إسعافياً للمصابين ونقلهم لأقرب مستشفى، والتواجد في الموقع لمساندة أعمال الدفاع المدني حتى انتهاء الحدث ونقل الحالات.