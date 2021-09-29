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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محبوس في قضية نصب.. شخص يستولى على أموال مواطنين بزعم توظيفها

صدى البلد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ( 4 مواطنين ، مقيمين بمحافظة الشرقية) بقيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منهم بدعوى توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأدوية بالمخالفة للقانون.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام (أحد الأشخاص  ، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة) وتبين أنه محبوس حالياً على ذمة قضية (نصب) لممارسة نشاطاً إجرامياً بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال تلقى مبالغ مالية من راغبي استثمار أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الأدوية من خلال مقابل أرباح شهرية بالمخالفة للقانون ، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بحوالي (1,100,000) مليون ومائة ألف جنيه ، من الشاكين وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى اطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهود مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بدعوى توظيف أموالهم.

اخبار الحوادث مكافحة جرائم الأموال العامة جرائم الأموال العامة قضية نصب تجارة الادوية

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