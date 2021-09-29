بدون المحترفين.. موعد مباراة مصر وليبيريا والقنوات الناقلة

يدخل منتخب مصر الأول لكرة القدم فى مواجهة ودية غدا الخميس أمام ليبيريا بملعب برج العرب فى إطار الاستعداد لمواجهتى ليبيا المقرر إقامتهما يومى 8 و 11 أكتوبر المقبل فى إطار لقاءات الجولة الثالثة والرابعة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.



تنطلق أحداث المباراة الودية بين منتخبى مصر وليبيريا فى تمام الساعة التاسعة مساء غدا وسيتم نقلها بشكل حصرى عبر قناة أون تايم سبورت .



ويخوض المنتخب مباراة ليبيريا بقائمة اللاعبين المحليين، ومن المقرر أن يقلص كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر القائمة فور الانتهاء من المباراة الودية .



وتضم قائمة اللاعبين المحليين فى المعسكر الحالى للمنتخب 24 لاعبا وهم:حراس المرمى: محمد الشناوي ( الأهلي ) محمد أبو جبل ( الزمالك ) محمد بسام ( طلائع الجيش ) محمد صبحي ( فاركو ) ، وفى خط الدفاع أحمد فتوح ( الزمالك ) محمد عبد الشافي ( الزمالك ) محمود حمدي - الونش - ( الزمالك ) أيمن أشرف ( الأهلي) علي جبر ( بيراميدز ) باهر المحمدي ( الإسماعيلي ) أحمد توفيق ( بيراميدز ) أكرم توفيق ( الأهلي ) ،لاعبو الوسط:حمدي فتحي ( الأهلي) عمرو السولية ( الأهلي ) طارق حامد ( الزمالك ) مهند لاشين ( طلائع الجيش) محمد مجدي - أفشة - ( الأهلي) عبد الله السعيد ( بيراميدز) وفى الهجوم محمد شريف ( الأهلي) مصطفى فتحي ( الزمالك) رمضان صبحي ( بيراميدز) ابراهيم عادل ( بيراميدز) أحمد زيزو ( الزمالك) أحمد سمير ( طلائع الجيش) وقرر كيروش استبعاد عمر جابر وصلاح محسن من قائمة المنتخب الأخيرة التى كانت متواجدة مع حسام البدري المدير الفنى السابق.

وكان كيروش قد أعلن قائمة المحترفين المنضمين لقائمة المنتخب لمواجهتى ليبيا وضمن القائمة كلا من محمد صلاح ( ليفربول الانجليزي) ، أحمد حجازي ( الاتحاد السعودي )، أحمد حسن كوكا ( كونيا سبور التركي )، محمد النني ( أرسنال الانجليزي)، مصطفى محمد ( جالاطا سراي التركي)، سام مرسي ( ايبسويتش الانجليزي)، عمر مرموش ( شتوتجارت الألماني)، احمد ياسر ريان ( ألتاي سبور التركي)، كريم حافظ (يني مالتيا التركي).