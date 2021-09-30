عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: غياب الوعي والتثقيف سبب رئيسي فى زيادة حالات الطلاق

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أشاد النائب عبد الفتاح يحيي عضو مجلس النواب، بإطلاق الإفتاء مبادرة لتدريب المأذونين على التحقق من أسباب الطلاق، مشيرا إلى أن تدريب المأؤذن هام للغاية لاسيما فى هذه الحالة، كما أن تدريبه سيكون له الأثر الإيجابي الأكبر فى حل الكثير من المشاكل الأسرية.

 

وأشار" يحيي" فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” أن السبب الرئيسي في زيادة نسب الطلاق ، و تعدد الخلافات الزوجية والأسرية يرجع فى المقام الأول إلى غياب الوعي ، والتثقيف، لافتا إلى أن الأسر المصرية ممثلة فى المرأة والرجل الذين يمثلان العمود الفقري للمنزل المصري،وتوازنه مرهون بتوازن علاقتهما ببعضهما البعض .

وأضاف أن مصر تخطت حوالى ما يقرب من 3 مليون حالة طلاق، وهذا بمثابة خطر داهم يهدد الدولة ككل، مؤكدا أن الحياة لابد أن تأتي  بالمشاركة والتفاهم ، والتراجع  نهائيا عن فكرة الطلاق، والذي غالبا ما يتم إتخاذه فى أوقات ضعف وغضب من الطرفين.

 

txt

هند رشاد: مبادرة الإفتاء لـ تدريب المأذونين تسهم في الحد من حالات الطلاق

txt

الإفتاء تطلق أول مبادرة لتدريب المأذونين على التحقيق في أسباب الطلاق

 

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن مشكلة الطلاق مشكلة كبيرة وتحتاج إلى عناية خاصة من كافة الجهات من مؤسسات دينية ومراكز الأبحاث الاجتماعية وعلماء الاجتماع والنفس وكافة الجهات المعنية؛ وذلك لبحث أسباب الطلاق وطرق علاج هذه الظاهرة، فالنصوص الشرعية تتجه إلى أن الطلاق ينبغي أن يكون آخر طرق العلاج.

 

مبادرة لتدريب المأذونين 


جاء ذلك خلال لقاء علام في برنامج "آخر النهار" مع الإعلامي د. محمد الباز على فضائية النهار، مضيفًا أن المأذون إذا شكَّ في حالة طلاق فلا بد أن يُحيل السائل إلى دار الإفتاء لحل الإشكال، ونحن من جانبنا إذا وقع الطلاق نقول للزوج: لا بد من الذهاب إلى المأذون وتوثيق الطلاق ولذا، فنحن ننصح المأذونين بضرورة تبصير الناس بمسألة الطلاق وتحذيرهم منه، وبذل المزيد من الجهد للتحقيق في الطلاق.


وأكد المفتي أن فقه الإنجاز هو ترجمة لفقه بناء الإنسان، وهو محور الشريعة الذي يتطلب وضع الخطط المدروسة ثم مراجعة ما تم من أعمال ومشروعات، ونحن في دار الإفتاء المصرية نحرص كل الحرص في ختام كل عام على أن نقدم كشف حساب لما حققناه من أعمال وإنجازات. وهذا المسلك أخذناه من الشرع الشريف. حتى الخطط يجب أن تكون مدروسة، وهذا أمر مترسخ في سياسات الدول المتقدمة. 


ولفت المفتي النظر إلى أن الدولة المصرية حاليًّا، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعد نموذجًا مثاليًّا لبناء الدولة الحديثة التي تتوافق مع فقه الإنجاز. من ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- مشروع "مبادرة حياة كريمة"، تلك المبادرة التي تحقق مقاصد الشريعة المطهرة؛ حيث إنها تأخذ بأسباب القوة والتقدم والتنمية وبناء الإنسان وتنمية المجتمع.

 

عبد الفتاح يحيي مجلس النواب تدريب المأذونين الطلاق مفتى الجمهورية شوقي علام

ترشيحاتنا

موعد مباراة مصر وليبيريا الودية والقنوات الناقلة لها

الصحة: توريد 2510 سيارات إسعاف من ألمانيا وعيادات متنقلة لدعم مبادرة "حياة كريمة"

الظهور الأول لكيروش .. منتخب مصر يواجه ليبريا وديا استعدادا لموقعة ليبيا

هنية: إسرائيل لن ترى أسراها دون تنفيذ شروط المقاومة الفلسطينية

الجمعة.. أول أيام تسجيل قراءة عداد غاز المنزل لشهر أكتوبر.. تفاصيل

ذكرى مولد النبي.. أمور داوم على فعلها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجة أحمد سعد توجه رسالة نارية لـ سمية الخشاب وريم البارودي

مدرب برتغالي كبير يقترب من خلافة موسيماني في الأهلي.. تفاصيل

بعد التراجع 4 جنيهات.. أسعار الذهب اليوم الخميس 30-9-2021

شوبير يكشف عن منافس الخطيب في انتخابات الأهلي وكواليس القائمة

غزل المحلة يهنئ نادي شيريف بعد الفوز علي ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

غدا..غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم من الـ 10 مساء

بشرى سارة لأصحاب الدراجات الآلية.. قرار حكومي جديد بشأن التراخيص

إيهاب جلال: سعداء بفوز الوكرة القطرى الأول وهدفنا حصد لقب البطولة العربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة.. أين التقت دنيا سمير غانم بالأميرة ديانا؟| قصة صورة جمعتهما معا

شكلي كبرت بجد .. كيف تحولت رضوى الشربيني من إعلامية إلى نصيرة المرأة؟

أحمد شيبة يرزق بمولودة جديدة.. ويطلق عليها هذا الاسم

بطل عروس أسطنبول .. القصة الكاملة لـ أروى جودة وممثل تركي شهير

فيديو

ليتصدر اسمهم "الترند".. شائعات الانفصال تلاحق هؤلاء النجوم

نيزك يضرب مدينة أمريكية وسط حالة رعب تنتاب السكان ..ما القصة؟ |فيديو

الفنان توفيق عبد الحميد من الانزلاق الغضروفي وكورونا إلى عملية النصب.. ما القصة

دهستها تريلا وأمر السيسي بعلاجها.. والد الطالبة منة الله يعلن وفاة ابنته

المزيد

ساحة رأي

د. جيهان فرحات تكتب: تاريخ مبدعات مصر في الفن التشكيلي

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «2»

د. هشام فهمى يكتب: إنشاء وحدات ادارة محلية جديدة متكاملة الخدمات

فرج القاسمي يكتب: ناصر الذي لم يفارق بيتنا وقلوبنا حتي الأن

صباح الحكيم تكتب: أين نحن من الـ«ايكا تكنولوجي»؟

ليلى موسى تكتب: هل سينهي الروس حظوظ التواجد التركي في سوريا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

هويدا دويدار

كرماء ولكن !

محمد نوار

القاف «سيركل» وعليها نقطتين!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: عقيدة بايدين الاستراتيجية.. أفغانستان والعالم

بهجت العبيدي

هل يحقق الإنسان الخلود على الأرض؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ