3 قرارات وتحذير .. كيف يجهز كيروش منتخب مصر لمواجهتي ليبيا

اتخذ البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، مجموعة من القرارات القوية لفرض حالة من الانضباط على معسكر الفراعنة، الذى انطلق اليوم استعدادا لخوض مواجهتى ليبيا المقرر إقامتهما 8 و 11 أكتوبر المقبل ، فى الجولة الثالثة والرابعة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.



وقرر كارلوس كيروش إقامة جميع تدريبات المنتخب فى سرية تامة ، بعيدا عن وسائل الإعلام باستثناء تدريب اليوم فقط لا غير ، ويسعى كيروش إلى فرض حظر إعلامى تام داخل المنتخب من أجل تحقيق أفضل إعداد ممكن لمواجهتى ليبيا المصيرتين فى مشوار المنتخب نحو التأهل إلى كأس العالم .



وحذر كيروش ، أى لاعب يخترق الحظر الإعلامى المفروض من الاستبعاد التام من منتخب مصر خلال الفترة المقبلة فى ظل رغبة المدير الفنى فى خلق حالة من التركيز التام داخل معسكر الفراعنة .





وقرر كيروش ، أيضا تقليص قائمة المنتخب إلى 24 لاعبا فقط عقب الانتهاء من مواجهة ليبيريا الودية والمقرر إقامتها مساء الخميس المقبل بملعب برج العرب ، وجاء ذلك فى ظل رغبة المدير الفنى فى تقليص القائمة مع قدوم اللاعبين المحترفين حتى يستطيع التركيز مع فئة معينة من اللاعبين ويسود اتجاه قوى داخل المنتخب فى الاعتماد على اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة فى التعامل مع مثل هذه المباريات الصعبة والمصيرية كما قرر كيروش تنصيب محمد صلاح قائدا للمنتخب بشكل رسمي .



وشدد كيروش، على وائل جمعة مدير المنتخب بضرورة تحذير المحترفين من التأخير فى موعد الانضمام إلى معسكر المنتخب ، مشيرا إلى أن الاستبعاد الفورى سيلاحق أى لاعب يتأخر عن موعد الانضمام ، ومن المقرر أن ينضم اللاعبين المحترفين إلى معسكر المنتخب بداية من شهر أكتوبر المقبل ، ويصل محمد صلاح نجمنا الأبرز المحترف بصفوف ليفربول فى 4 أكتوبر المقبل بعد خوض مباراة فريقه المهمة أمام مانشستر سيتى والمقرر إقامتها 3 أكتوبر بالدوري الإنجليزي .





وأعلن الجهاز الفني لـ منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني، قائمة أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر المنتخب ، وضمت القائمة كلا من : حراس المرمى: محمد الشناوي ( الأهلي ) محمد أبو جبل ( الزمالك ) محمد بسام ( طلائع الجيش ) محمد صبحي ( فاركو ) ، وفى خطا الدفاع أحمد فتوح ( الزمالك ) محمد عبد الشافي ( الزمالك ) محمود حمدي - الونش - ( الزمالك ) أيمن أشرف ( الأهلي) علي جبر ( بيراميدز ) باهر المحمدي ( الإسماعيلي ) أحمد توفيق ( بيراميدز ) أكرم توفيق ( الأهلي ) ،لاعبو الوسط:حمدي فتحي ( الأهلي) عمرو السولية ( الأهلي ) طارق حامد ( الزمالك ) مهند لاشين ( طلائع الجيش) محمد مجدي - أفشة - ( الأهلي) عبد الله السعيد ( بيراميدز) وفى الهجوم محمد شريف ( الأهلي) مصطفى فتحي ( الزمالك) رمضان صبحي ( بيراميدز) ابراهيم عادل ( بيراميدز) أحمد زيزو ( الزمالك) أحمد سمير ( طلائع الجيش) وقرر كيروش استبعاد عمر جابر وصلاح محسن من قائمة المنتخب الأخيرة التى كانت متواجدة مع حسام البدري المدير الفنى السابق.

وكان كيروش أعلن قائمة المحترفين المنضمين لقائمة المنتخب لمواجهتى ليبيا وضمن القائمة كلا من محمد صلاح ( ليفربول الانجليزي) ، أحمد حجازي ( الاتحاد السعودي )، أحمد حسن كوكا ( كونيا سبور التركي )، محمد النني ( أرسنال الانجليزي)، مصطفى محمد ( جالاطا سراي التركي)، سام مرسي ( ايبسويتش الانجليزي)، عمر مرموش ( شتوتجارت الألماني)، احمد ياسر ريان ( ألتاي سبور التركي)، كريم حافظ (يني مالتيا التركي).

ويواجه كيروش العديد من التحديات فى تجربته الجديد مع منتخب مصر، يأتى على رأسها تصحيح مسار منتخب مصر بمنافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 المقبل بقطر ، بعد التعادل الأخير مع الجابون واحتلال المركز الثانى بالمجموعة خلف ليبيا المتصدر .