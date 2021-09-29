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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مني فؤاد: السندات الخضراء تهدف لتمويل المشاريع المستدامة والمتعلقة بالبيئة

المؤتمر الدولى للمناخ
المؤتمر الدولى للمناخ الاخضر

قالت الدكتورة منى فؤاد ابراهيم، المؤسس والرئيس التنفيذى للمؤتمر الدولى للمناخ الاخضر والإدارة الذكية للمخلفات رئيس المركز العالمي للأبداع والإبتكار البيئي وريادة الأعمال، إن السندات الخضراء الهدف الاساسى منها تمويل المشاريع المستدامة والمتعلقه بالبيئة والمناخ مثل الطاقة النظيفة والادارة المستدامة للمخلفات، موضحة أنها ترتبط بشكل وثيق بأهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف السابع والهدف الثالث عشر ( العمل المناخى).

 

وأضافت فؤاد، خلال تصريحات صحفية، أن معدلات الاستثمار زادت فى هذا النوع من السندات بشكل كبير مؤخرا، حيث تم اصدار سندات خضراء بقيمة ٢٥٥ مليار دولار عام ٢٠١٩ بزيادة بلغت ٥١% عن عام ٢٠١٨.

 

وأوضحت أن اصدار السندات الخضراء على مستوى العالم شهد ارتفاعا كبيرا حيث بلغت ٢٦٩.٥ مليار دولار بنهاية العام الماضى، وقد تصل الى مابين ٤٠٠ -٤٥٠ مليار دولار بنهاية هذا العام مما يعكس زيادة التوجة العالمى نحو مستقبل أكثر استدامه فيما يخص قضايا البيئة والموارد والمناخ.

 

يشار إلى أن فاعليات المؤتمر الدولي للمناخ الاخضر والإدارة الذكيه للمخلفات الذي ينظمه المركز العالمي للابداع والابتكار البيئي وريادة الأعمال، عقدت هذا الشهر بالتعاون مع معهد الاداره المستدامة للمخلفات الصلبه بجامعه تكساس والمعهد الأوروبي للطاقه، وسياسات المناخ بهولندا ومعهد zero مخلفات بالبرازيل، ومعهد تيري للطاقه والموارد بالهند والرابطة العالميه للوقود الحيوي بانجلترا.

 

وتناول المؤتمر الدولى للمناخ الاخضر والادارة الذكية للمخلفات، الذى عقد تحت رعاية  وزارة التجارة والصناعة ووزارة الدولة للانتاج الحربى، أحد القضايا المهمة وهي: دور السندات الخضراء فى تمويل المشروعات الخضراء الصديقه للبيئه فى ضوء رؤيه مصر ٢٠٣٠.

مناخ التنمية المستدامة الطاقة النظيفة ريادة الاعمال وزارة التجارة والصناعة

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