الإسكندرية السينمائي.. الإحتفاء بالفنان الراحل محمد رضا في مئوية ميلاده

أقيمت ندوة تكريم اسم الفنان الراحل محمد رضا، والاحتفال بمئوية ميلاده ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته ال٣٧، بحضور نجله أحمد محمد رضا وأدارها الكاتب الصحفي طارق مرسي مؤلف كتاب '"محمد رضا معلم السينما المصرية".

وأعرب أحمد محمد رضا عن سعادته وفخره بتكريم اسم والده بعد مرور ٢٦عاما من وفاته، والاحتفال بمئوية ميلاده، ولو كان موجودا بيننا الآن كان سيفخر ويسعد بهذا التكريم خاصة أنه كان يقول لي: "نجوم الكوميديا لا يأخذوا حقهم من التكريم ولذلك فخور أنني ابن هذا الرجل الطيب الذي ترك أثرا فنيا وإنسانيا كبيرا لدى كل من عرفه".

وتابع نجل محمد رضا قائلا: "مشوار والدي مثال لكل شاب لديه أمل وطموح يريد أن يحققه، وكان يظن أنه سيقدم أدوار بطولة، كما لم يكن في ذهنه أنه سيقدم بنجاح شخصية المعلم والرجل الشعبي البسيط وكان صاحب الفضل في ذلك المخرج كمال ياسين الذي اختاره لشخصية المعلم "كرشة" في فيلم "زقاق المدق" وقد كانت نقطة انطلاق بالنسبة له في أدوار المعلم، وبالرغم من تعدد الأدوار التي قدم فيها شخصية المعلم لكن كل واحدة منها لها بصمتها ولا تشبه الأخرى.

وأشار رضا إلى قوة العلاقة التي جمعت بين والده الفنان محمد رضا والكاتب الكبير محمود السعدني الذي وصفه بأنه معلم السينما الأول والأخير.

هند عاكف تتحدث عن محمد رضا:

من جانبها أكدت الفنانة هند عاكف أنها تعتبر نفسها محظوظة لأنها قدمت مع الفنان محمد رضا مسلسل ومسرحية واقتربت منه أثناء التصوير حيث وجدته أب حنون يحاول مساعدة الوجوه الجديدة، ويدعمهم أيضا.

واتفق مع الرأي السابق المخرج أحمد عاطف الذي أشار إلى أنه عمل معه وهو طفل عمره ١٣ عاما في أحد أعمال الثمانينيات ووجده يحنو على الأطفال، ذاكرا واقعة أثناء التصوير وكان العمل يضم مجموعة من الأطفال وكانت أحدهما مريضة فاهتم بها وكان حريصا على متابعة حالتها الصحية انطلاقا من شعور الأب الذي يهتم بأبنائه.