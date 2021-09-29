جامعة حلوان تكشف استعدادها للعام الدراسى الجديد وسط إجراءات احترازية

بدٱت كليات جامعة حلوان فى استقبال اوراق الطلاب المستجدين المرشحين لكلياتها من تنسيق القبول بالجامعات استعدادا لبدء العام الدراسى الجديد .



وتستعد جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة لبدء العام الدراسي الجديد باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة التي تضمن سلامة الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، حيث تبدأ الكليات العام الجامعي الجديد بحضور كامل للطلاب وانتظام للعملية التعليمية.



وصرح الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة بأن الجامعة وكلياتها تستعد من خلال العديد من الآليات التي تضمن سلامة الطلاب بداية من إجراءات الكشف الطبي وتطعيم الطلاب الجدد وطلاب السنوات النهائية، للمساهمة في الحفاظ على سلامة وصحة جميع الطلاب المتقدمين وتطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى عدم السماح للطلاب بالدخول بدون ارتداء الكمامة الطبية.

وأكدت الجامعة أن اوراق التقدم للمدن الجامعية بجامعة حلوان للعام الدراسى 2021- 2022، تشمل ما يلي:



عدد (2) صورة ضوئية من البطاقة القومية للطالب وولي الأمر

عدد (2) صورة من شهادة ميلاد الطالب

عدد(2) من الاستمارة بعد استيفاء جميع البيانات

بحث اجتماعى للطالب من الوحدة الاجتماعية التابع لها

على الطالب المستجد إرفاق صورة من بطاقة ترشيح مكتب التنسيق

على الطالب المستجد ارفاق صورة من شهادة الثانوية أو آخر مؤهل

عدد (12) صورة شخصية للطالب

إيصال سداد مصروفات الكلية للطلاب القدامى

صورة من إيصال الكهرباء أو الغاز أو التليفون حديثة

استمارة الكشف الطبى للطلاب القدامى.