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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

باسبور صحي للكشف عن المتهربين من التطعيم بـ لقاح كورونا "تفاصيل"

فيروس كورونا
فيروس كورونا

قال المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة للمعلومات، إن الوزارة سعت لتوثيق شهادات تطعيم لقاح فيروس كورونا المستجد، من محورين متعلقين بإصدار شهادة التطعيم، الأول ورقي والثاني إلكتروني، وسيكون عبارة عن باسبور صحي.

 

تطبيق الكتروني.. الصحة: الباسبور الصحي للكشف عن المتهربين من لقاح كورونا 

وأوضح صلاح، في تصريحات لصدى البلد، أنه بالنسبة للورقي بعد تناول الجرعة الثانية يحصل المواطن على شهادة مطبوعة على ورق مؤمن وصادر من المجمع الصناعي للأوراق الثبوتية التي عليه "الهيلوجرام" ويثبت أن شهاد التطعيم أصلية وليست مزورة وعليها "سيريال نمبر" ، وجميع بيانات متلقي اللقاح باللغتين العربية والإنجليزية، وعليها QR كود به موعد التطعيم واسم اللقاح للتأكد أن الورقة أصلية.

مضيفًا انه لو أجرى مسحا أو "سكان" من الموبايل يظهر له موقع الوزارة الشهادة الأصلية من على "السيرفر" وبالتالي يعرف هل الشهادة أصلية أم مزورة.

وأكد صلاح، أن بالنسبة  للإلكتروني من خلال تطبيق على الهاتف يستطيع من خلاله تحميل شهادة التطعيم، ويكون بمسابة باسبور صحي، وعرضها ومعها لون أخضر إذا كان حاصلا على التطعيم، أو لون أحمر إذا لم يحصل عليه، او لون اصفر لو تلقي جرعه وآحده، وذلك بمجرد أن يقوم الشخص برفع هاتفه وبه اللون الأخضر يتم السماح له بالدخول دون الإمساك بالهاتف، مشيرا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من ذلك قريبا.


وأشار الي أن "السيستم" يحدد من سيتلقى اللقاح، بناءً على معايير محددة، دون تدخل بشرى، ورغم كثرة الإقبال لم يتعرض السيستم لأى خلل منذ إطلاقه مؤكدا تعديله، لمواكبة التغيرات الطارئة تيسيرا على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

 

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
‏https://apple.co/3gURgYJ

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