مصادر تكشف عن سبب حريق مبنى سكن العاملين بمستشفى العجوزة

كشفت مصادر أمنية، سبب اشتعال النيران في الطابق الثاني بمبنى سكن العاملين بمستشفى العجوزة النموذجي في الجيزة.

وشرحت المصادر أن اشتعال النيران نتج عن ماس كهربائي في إحدى الغرف ما أدي إلي حدوث الحريق، وقامت قوات الحماية المدنية بالسيطرة عليه.

وكان حريق قد شب في الطابق الثاني للمبنى الاداري الخاص بمستشفى العجوزة النموذجي في الجيزة.

ووجه اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بسرعة السيطرة على الحريق.

من جانبها دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية في الجيزة، بـ ٧ سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث، تحسبا لوقوع إصابات أو حالات اختناق.

وأكدت مصادر أمنية أن الحريق لم يسفر عنه خسائر بشرية، وتم محاصرة النيران وجاري إجراء عمليات الاخماد والتبريد.