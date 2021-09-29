تغييرات بالجملة.. رونالدو في هجوم مانشستر يونايتد أمام فياريال بـ دوري الأبطال

كشف النرويجي أولي سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، التشكيل الأساسي لمواجهة فياريال الإسباني، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل مانشستر يونايتد

وضم تشكيل مانشستر يونايتد كلا من:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: ديوجو دالوت - رافاييل فاران - فيكتور ليندولف - أليكس تيليس

خط الوسط: سكوت ماكتومناي - بول بوجبا - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: جادون سانشو - ماسون جرينوود - كريستيانو رونالدو

وتُقام المباراة على ملعب أولد ترافورد، معقل فريق مانشستر يونايتد، في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.