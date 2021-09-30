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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

حفاظا على الأرواح.. أهالي السنبلاوين يطالبون بمطب صناعي على طريق كفر صقر

صدى البلد

ناشد المواطن عادل خضر سالم بصل ، المقيم بمركز السنبلاوين ، محافظة الدقهلية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين بإنشاء مطب صناعي للحد من سير السيارات بسرعة جنونية على طريق كفر صقر ، ما يؤدي إلى وقوع الكثير من الحوادث.


وقال في رسالته: "نعانى نحن أهالي مركز السنبلاوين بالدقهلية أشد المعاناة بسبب عدم وجود إشارات أو مطب صناعي على طريق كفر صقر يبطئ سرعة السيارات السريعة التي تتسابق فيه وبسرعة فوق الوصف، وننتظر كثيرا عشان نعدي وللأسف الطريق الناس بتعدي من عليه في الاتجاهين وفيه كبار سن وأطفال ومعاقين".


وأضاف : “نطالب بالموافقة على إنشاء مطب صناعي بالمواصفات القانونية، خوفًا على أرواح المواطنين والأطفال للحد من سير السيارات بسرعة جنونية تؤدى لوقوع الكثير من الحوادث، رحمة بكبار السن والأطفال المترددين على هذا الطريق الرئيسي وحفاظا على أرواح المواطنين الأبرياء".

للتواصل مع القارئ من خلال رقم : 01060780745
 

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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