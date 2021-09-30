حفاظا على الأرواح.. أهالي السنبلاوين يطالبون بمطب صناعي على طريق كفر صقر

ناشد المواطن عادل خضر سالم بصل ، المقيم بمركز السنبلاوين ، محافظة الدقهلية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين بإنشاء مطب صناعي للحد من سير السيارات بسرعة جنونية على طريق كفر صقر ، ما يؤدي إلى وقوع الكثير من الحوادث.



وقال في رسالته: "نعانى نحن أهالي مركز السنبلاوين بالدقهلية أشد المعاناة بسبب عدم وجود إشارات أو مطب صناعي على طريق كفر صقر يبطئ سرعة السيارات السريعة التي تتسابق فيه وبسرعة فوق الوصف، وننتظر كثيرا عشان نعدي وللأسف الطريق الناس بتعدي من عليه في الاتجاهين وفيه كبار سن وأطفال ومعاقين".



وأضاف : “نطالب بالموافقة على إنشاء مطب صناعي بالمواصفات القانونية، خوفًا على أرواح المواطنين والأطفال للحد من سير السيارات بسرعة جنونية تؤدى لوقوع الكثير من الحوادث، رحمة بكبار السن والأطفال المترددين على هذا الطريق الرئيسي وحفاظا على أرواح المواطنين الأبرياء".

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