بسمة حياتنا.. مصطفى قمر يحتفل بيوم ميلاد ابنه تيام

نشر الفنان مصطفى قمر صورة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام برفقة أبنائه.



واحتفل مصطفى قمر بعيد ميلاد ابنه تيام، وعلق على الصورة قائلا:"حبيبي ياتيمو يابسمة حياتنا كل سنة وانت طيب وبالف خير ياحبيبي عقبال ١٠٠ سنة ياتيام يافرحة عمري ويارب تحقق كل اللي بتتمناه واكتر بحبك ياتيمووووووووو".





يذكر أن آخر أعمال مصطفى قمر، مسلسل فارس بلا جواز، شاركه في البطولة طارق عبدالعزيز، طارق الإبياري، محمد ثروت، سليمان عيد، رندا عبدالسلام"، وضيوف شرف، منهم “سوسن بدر، نور قدري، مي كساب، عائشة عثمان، هنا شيحة، داليا مصطفى، هيدي كرم، ويزو، مي سليم، هنادي مهنا، أسماء أبو اليزيد، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، داليا البحيري، بشرى، أوس أوس، تيام مصطفى قمر، صلاح عبدالله”، تأليف فداء الشندويلي، ومن إنتاج عصام كفافي ورانيا الجيد، وإخراج معتز حسام.