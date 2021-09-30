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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القاهرة تسجل 32 درجة.. حالة الطقس اليوم الخميس 30/9/2021 فى مصر

حالة الطقس
حالة الطقس

استعرض برنامج "صباح البلد" عبر فضائية "صدى البلد"، تقريرا عن حالة الطقس اليوم الخميس 30/9/2021 فى مصر.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد .

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الخميس يشهد نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء.

 وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس:

 

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 21 والعظمى  32

 

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 21 والعظمى 32

 

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 21 والعظمى 31

 

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 20 والعظمى 31

 

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 22 والعظمى 28

 

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 22 العظمى 30

 

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 22 والعظمى 28

 

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 21 والعظمى 29

 

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 17 والعظمى 33

 

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 23 العظمى 30

 

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 22 والعظمى 28

 

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 21 والعظمى 32

 

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 21 والعظمى 32

 

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 21 والعظمى 32

 

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 21 والعظمى 31

 

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 20 والعظمى 30

 

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 22 والعظمى 32

 

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 18 العظمى 29

 

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 25 والعظمى 33

 

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 22 والعظمى 30

 

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 15 والعظمى 27

 

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 23 والعظمى 31

 

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 26 والعظمى 33

 

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 26 والعظمى 33

 

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 25 والعظمى 33

 

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 21 والعظمى 32

 

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 21 والعظمى 32

 

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 20 والعظمى 33

 

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 19 والعظمى 33

 

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 22 والعظمى 34

 

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 23 والعظمى 34

 

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 23 والعظمى 35

 

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 24 والعظمى 36

 

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 24 والعظمى 35

 

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 19 والعظمى 35

 

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 24 والعظمى 34

 

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 25 والعظمى 33

 

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 25 والعظمى 31

 

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 26 والعظمى 31

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