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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نيران مبنى 7 القديم.. ماذا حدث في مستشفى العجوزة؟

حريق
حريق

كشفت التحريات التي أجريت فى حريق مستشفى العجوزة، وباشرها ضباط مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل الحريق المحدود الذي نشب داخل مستشفى العجوزة.

وتبين من التحريات، أن ماسا كهربائيا بإحدى الوصلات الداخلية سبب نشوب الحريق، وأضافت التحريات أن الحريق نشب بغرفة مغلقة بالطابق الثالث بمبنى رقم 7 "المبنى القديم غير المستخدم".

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى مستشفى العجوزة، لمعاينة آثار الحريق وأمرت النيابة العامة بانتداب المعمل الجنائي، لإعداد تقرير حول الحريق، ومعرفة أسبابه، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ووصل ضباط من المعمل الجنائي إلى مكان الحريق، وباشروا إجراء معاينة لمكان الحريق.

مصادر تكشف عن سبب حريق مبنى سكن العاملين بمستشفى العجوزة

حريق بالمبنى الإداري لمستشفى العجوزة في الجيزة


وتلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا بنشوب حريق في مستشفى العجوزة، ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ3 عربات إطفاء إلى مكان الحريق، حيث جرى عمل كردون، وجرت أعمال السيطرة على الحريق وإخماده، وجرت عمليات التبريد للتأكد من السيطرة على الحريق بشكل تام، ومنع تصاعد الأدخنة أو تجدده، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة التي أصدرت القرارات المتقدمة.
وأوضحت التحريات الأولية التي باشرتها أجهزة الأمن بالجيزة، أن حريقا نشب في أحد المباني بمستشفى العجوزة، وتلقت أجهزة الأمن بلاغا به، وجرى الدفع بعربات إطفاء تمكنت من السيطرة عليه، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، ولا تزال التحريات مستمرة، للكشف عن سبب الحريق، والوقوف على وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه.
البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مستشفى العجوزة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ5 سيارات إطفاء وبالفحص تبين نشوب حريق بغرفة مغلقة بالطابق الثالث بمبنى رقم 7 "المبنى القديم غير المستخدم"، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون إصابات.

حريق في حضانة ببولاق الدكرور

في سياق متصل، كان حريق نشب بالطابق الخامس والسادس بعقار مكون من 7 طوابق، يستخدمان كحضانة أطفال بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

تلقى الرائد محمد طبلية رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل عقار بدائرة القسم.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ 5 سيارات إطفاء، وتبين نشوب حريق بالطابقين الخامس والسادس من عقار مكون من 7 طوابق ويستخدمان كحضانة أطفال، وكافح رجال الإطفاء النيران لإخمادها، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رجب عبد العال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مستشفي مديرية امن الجيزة الجيزة حريق مستشفى العجوزة مستشفى العجوزة اخبار الحوادث

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