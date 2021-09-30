“معا نطمئن” تواصل فعالياتها بالإسماعيلية لتلقي لقاح كورونا

واصلت حملة "معا نطمئن .. سجل الآن" في الإسماعيلية، لتلقي لقاح كورونا، فاعلياتها.



من جهته أعلن الدكتور علي حطب، وكيل وزارة صحة الاسماعيلية، عن انتشار قوافل الحملة بغرض الوصول إلي جميع المواطنين في قري ومراكز المحافظة، مشيرا إلي وضع خطة دقيقة للانتشار بغرض منح مواطني المناطق النائية، نفس الفرص الممنوحة لأبناء المدينة، لتلقي اللقاح، وفقا لتوجيهات وزارة الصحة.



كما أعلن في تصريحات صحفية عن اماكن انتشار قوافل الحملة، لليوم الخميس، وهي أمام مسجد الخباز ،المحطه الجديده، أمام مصلحه الأحوال المدنية في الفترة الصباحية، امام مكتبه مصر في الفترة المسائية، القصاصين، المرزوقيه، الاوقاف، العهده بالتل الكبير، المنشيه، المحسمة، ابو صوير، القنطره غرب، مركز شباب أبو عياد، عزبه الزمالطه، مصنع السوتي، كسفريت، مركز شباب سرابيوم.



كما أعلن حطب، أنه تيسيرا على المواطنين الذين قاموا بالتسجيل، ولم تصلهم رسالة، بموعد ومكان تلقى الجرعة الاولى يمكنهم تفعيل كود التسجيل والتطعيم بالاماكن التالية، وهي مركز شباب السلام آخر طريق الغابه، مركز شباب الفردوس بجوار النادى النوبى، المجمع الطبى، نادى الشجره، نادى المنتزه،المحسمه القديمه ابوعطوة، ام عزام، عرب ابوقاسم، الوادي الاخضر، خنيفر، الوابورات، الأوقاف، اداره التل الكبير الصحيه، مركز طبى القنطره غرب، مركز ابو خليفه الطبى، الاداره الصحيه بفايد، مركز شباب فايد، الاداره الصحيه بابو صوير، مركز شباب ابو صوير المحطة.