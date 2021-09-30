عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

“معا نطمئن” تواصل فعالياتها بالإسماعيلية لتلقي لقاح كورونا

حملة معا نطمئن
حملة معا نطمئن

واصلت حملة "معا نطمئن .. سجل الآن" في الإسماعيلية، لتلقي لقاح كورونا، فاعلياتها.

هبوط أرضي بسبب انفجار خزانات مياه الصرف الصحي بـ الإسماعيلية


من جهته أعلن الدكتور علي حطب، وكيل وزارة صحة الاسماعيلية، عن انتشار قوافل الحملة بغرض الوصول إلي جميع المواطنين في قري ومراكز المحافظة، مشيرا إلي وضع خطة دقيقة للانتشار بغرض منح مواطني المناطق النائية، نفس الفرص الممنوحة لأبناء المدينة، لتلقي اللقاح، وفقا لتوجيهات وزارة الصحة.

هبوط أرضي بسبب انفجار خزانات مياه الصرف الصحي بـ الإسماعيلية


كما أعلن في تصريحات صحفية عن اماكن انتشار قوافل الحملة، لليوم الخميس، وهي أمام مسجد الخباز ،المحطه الجديده، أمام مصلحه الأحوال المدنية في الفترة الصباحية، امام مكتبه مصر في الفترة المسائية، القصاصين،   المرزوقيه، الاوقاف، العهده بالتل الكبير، المنشيه، المحسمة، ابو صوير، القنطره غرب، مركز شباب أبو عياد، عزبه الزمالطه، مصنع السوتي، كسفريت، مركز شباب سرابيوم.   


كما أعلن حطب، أنه تيسيرا على  المواطنين الذين قاموا بالتسجيل، ولم تصلهم رسالة، بموعد ومكان تلقى الجرعة الاولى يمكنهم تفعيل كود التسجيل والتطعيم  بالاماكن التالية، وهي مركز شباب السلام آخر طريق الغابه، مركز شباب الفردوس بجوار النادى النوبى، المجمع الطبى، نادى الشجره، نادى المنتزه،المحسمه القديمه ابوعطوة، ام عزام، عرب ابوقاسم، الوادي الاخضر، خنيفر، الوابورات، الأوقاف، اداره التل الكبير الصحيه، مركز طبى القنطره غرب، مركز ابو خليفه الطبى، الاداره الصحيه بفايد، مركز شباب فايد، الاداره الصحيه بابو صوير، مركز شباب ابو صوير المحطة.

 

صحة الإسماعيلية اخبار المحافظات وزارة الصحة لقاح كورونا

موضوعات متعلقة

مركز الأزهر يوضح فضل شهر ذي الحجة

وكـيل شباب الدقهلية يتفقد مركز شباب شها

بسبب الغياب وغلق المقرات ..إحالة العاملين بمراكز شباب فى القليوبية للتحقيق

أهالي أبو صوير يستغيثون من تفريغ سيارات الكسح مياه الصرف في مدخل المدينة

أهالى أبو صوير فى الإسماعيلية يستغيثون.. جبال من القمامة تحاصرنا

مزارعو أوليلة في الدقهلية يستغيثون من جفاف بحر الطويل

وزارة الرياضة : مستعدون لانشاء مراكز شباب في كل قرية محرومة حال توافر الارض

خاص.. اتحاد الكرة يكشف قيمة عقد فينجادا وحقيقة رفض تحمل رواتب مساعديه

ترشيحاتنا

السعودية.. السماح لهذه الفئة أداء العمرة دون تلقي اللقاح

وزير المالية : تشجيع القطاع الخاص لقيادة مسيرة التنمية فى مصر

التألق أو العودة للزمالك.. مدرب جالاتا سراي يمنح مصطفى محمد فرصة أخيرة

كيلو الأفيون بـ 200 دولار.. هل تضحي طالبان بأهم مصادر الدخل لأفغانستان؟

نجأ بأعجوبة.. منظم رحلات يفلت من هجوم تمساح خطير.. صورة

هل من المهم الحصول علي الجرعة الثانية من لقاح كورونا.. دراسة تحسم الجدل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بن شرقي يضع شروطا غريبة للتجديد لنادي الزمالك

زوجة أحمد سعد توجه رسالة نارية لـ سمية الخشاب وريم البارودي

الجريدة الرسمية تنشر أربعة قرارات جديدة لرئيس مجلس الوزراء

مدرب برتغالي كبير يقترب من خلافة موسيماني في الأهلي.. تفاصيل

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر في مواجهة ليبيريا الودية

غزل المحلة يهنئ نادي شيريف بعد الفوز علي ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

شوبير يكشف عن منافس الخطيب في انتخابات الأهلي وكواليس القائمة

5 حلول مؤقتة لجأت إليها الحكومة بدلا من قانون المرور الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة.. أين التقت دنيا سمير غانم بالأميرة ديانا؟| قصة صورة جمعتهما معا

شكلي كبرت بجد .. كيف تحولت رضوى الشربيني من إعلامية إلى نصيرة المرأة؟

أحمد شيبة يرزق بمولودة جديدة.. ويطلق عليها هذا الاسم

بطل عروس أسطنبول .. القصة الكاملة لـ أروى جودة وممثل تركي شهير

فيديو

فيديو جراف.. الإجابة تونس.. من هي نجلاء بودن أول رئيسة وزراء عربية

فيديو جراف.. بحجم علبة.. ناسا تطلق قمرا صناعيا لمهمة جديدة.. تعرف عليه

ليتصدر اسمهم "الترند".. شائعات الانفصال تلاحق هؤلاء النجوم

نيزك يضرب مدينة أمريكية وسط حالة رعب تنتاب السكان ..ما القصة؟ |فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. جيهان فرحات تكتب: تاريخ مبدعات مصر في الفن التشكيلي

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «2»

د. هشام فهمى يكتب: إنشاء وحدات ادارة محلية جديدة متكاملة الخدمات

فرج القاسمي يكتب: ناصر الذي لم يفارق بيتنا وقلوبنا حتي الأن

صباح الحكيم تكتب: أين نحن من الـ«ايكا تكنولوجي»؟

ليلى موسى تكتب: هل سينهي الروس حظوظ التواجد التركي في سوريا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

هويدا دويدار

كرماء ولكن !

محمد نوار

القاف «سيركل» وعليها نقطتين!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: عقيدة بايدين الاستراتيجية.. أفغانستان والعالم

بهجت العبيدي

هل يحقق الإنسان الخلود على الأرض؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ