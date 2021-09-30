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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط تاجرعملة في كرداسة

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية) بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون.  

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال قيامه بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة ، وبحوزته مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية"..كما تم ضبط هاتف محمول خاص بالمتهم "بفحصه تبين إحتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات المتبادلة الدالة على نشاطه المؤثم" ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية وزارة الداخلية مكافحة جرائم الاموال اخبار الحوادث السوق المصرفى

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