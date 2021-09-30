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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 10 آلاف قرص مخدر بحوزة عامل بالجيزة

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مُتجرى ومتعاطى المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة بمديرية أمن الجيزة قيام (عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية) بالإتجار فى الأقراص المخدرة مُتخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (10 آلاف قرص مخدر - مبلغ مالى - هاتف محمول) وبمواجهته إعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف للإتصال بعملائه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية اخبار الحوادث المواد المخدرة مديرية امن الجيزة ضبط عامل

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