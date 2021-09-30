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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعاقد وزارة الصحة عليها.. أبرز مواصفات سيارة إسعاف مرسيدس الأكثر موثوقية عالميا

إسعاف مرسيدس
إسعاف مرسيدس

اتفقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان مع شركة "مرسيدس بنز " وكلا من "كلاوس ريكوجلر" نائب رئيس مجلس ادارة مرسيدس بنز للشاحنات والمركبات المعدة للتجهيز الطبي  ولارس باولي مدير مبيعات شركة مرسيدس بنز على وبحضور اندريس بلوجر المدير العام لشركة ڤاس الألمانية للمركبات (Was)، والمهندس كريم غبور رئيس مجلس ادارة مرسيدس بنز مصر “MCV”، على توريد 2510 سيارات إسعاف وعيادات متنقلة بتكلفة تتجاوز 3 ملايين دولار، حيث سيتم توريد 1510 سيارات بداية من الشهر القادم وحتى منتصف العام القادم 2022، بالإضافة إلى توريد 1000 سيارة إسعاف وعيادات متنقلة، أخرى بداية من العام 2023.

في السطور القادمة ترصد "صدى البلد" في نقاط، أهم إمكانيات سيارات مرسيدس المجهزة طبيا، وكيف أنها من أحدث وأفضل السيارات الطبية في العالم

أولا: معتمدة عالميًا وذات موثوقية عالية
تعد سيارات المرسيدس بنز المجهزة طبيا من أكثر السيارات على مستوى العالم موثوقية، حيث أنها تتطابق مع معايير EN1789 لسيارات الإسعاف فيما يخص المقاعد والمنصات النقالة والتقنيات الطبية المستخدمة كما أنها حاصلة على شهادة الـ 10G في اختبار التصادم.

ثانيًا: تلاءم ظروف العمل الصعبة لنقل المرضى

تحتوي مرسيدس على نظام منع انغلاق المكابح كما أن كل التركيبات الكهربائية حاصلة على أعلى شهادة جودة عالمية وهي EN1789+A مع مراعاة أن يكون النظام الإلكتروني سهل التعامل معه من جهة المريض كما أن كل التأشيرات ولوحات التحكم تجتمع في مكان واحد لتكون سهلة الوصول في أوقات الصيانة، كما أن الأجهزة الطبية والإلكترونية والوصلات في السيارة مقاومة للصدأ وضد الماء.

ثالثا: المعدات التقنية والطبية

توجد إضاءة LED في الأمام والخلف ويمكن التحكم فيها من كابينة السائق مع خاصية الإنذار الصوتي كما أن مكان المريض واسع بشكل كاف لتقديم الخدمة الطبية والإسعافات الأولية مريضين في نفس الوقت.

عند الباب الجرار الخلفي داخل كابينة المريض توجد لوحة بنظام التحكم رقمية تعمل باللمس. كما تتميز بإضاءة خارجية  تعمل في وقت واحد مع ستة أنوار أمامية زرقاء وحمراء اللون خارج سيارة الإسعاف.

رابعا: جهاز مزيل الرجفان

يقع جهاز مزيل الرجفان في القب أعلي النّقالة الأساسية في سيارة الإسعاف.  يظهر بالجهاز الـ EKG و جهاز الـ SPO2 للتشبّع بالأكسجين.

خامسا: جهاز التنفس الصناعي

عندما تكون البطارية كاملة الشحن يعمل جهاز التنفس الصناعي لساعتين كاملتين، بالإضافة لذلك يمكن للجهاز أن يعمل بنظام أنبوبة الأوكسجين متنقل.

سادسا: لوازم طبية طارئة

توجد عدة لوازم طبية أساسية مثل عدة الولادة الطارئة وعدة الحروق الطارئة وصدرية الإنقاذ ومجموعة أكياس التنفس للإنقاذ، وعدة لوازم طبية لا غنى عنها للإنقاذ مريض بين حياة وموت.

سابعا: المواصفات الديناميكية

تأتي مرسيدس بنز الإسعاف بعدة أنواع من المحركات ما بين محركات الـ V6 ديزل بسعة 3 لتر وبقوة 181 حصان وعزم دوران 296 نيوتن متر في الساعة، أو محرك بنزين V6 بسعة 3.5 لتر وقوة 254 حصان وعزم دوران 251 نيوتن متر في الساعة، واختيار بين ناقل حركة يدوي بـ6 سرعات وناقل أوتوماتيكي بـ 5 سرعات.

هالة زايد مرسيدس اسعاف عيادات متنقلة

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