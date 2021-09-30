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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار ومواصفات مرسيدس GLA 200 موديل 2022

أسعار ومواصفات مرسيدس GLA
أسعار ومواصفات مرسيدس GLA 200 موديل 2022

تتميز دوماً سيارات “مرسيدس بنز”  الألمانية بالقوة والفخامة، لذلك تأتى سياراتها على أولويات محبي اقتناء سيارة متكاملة ذات رصيد كبير من القوة والفخامة، ولعل من أبرز هذه إصدارات الصانع الألماني جاءت سيارة GLA 200 موديل 2022.

أداء المحرك

تستمد سيارة مرسيدس GLA موديل 2022  قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 163 حصان عند 6500 لفة/دقيقة، وعزم دوران يبلغ 240 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي DCT مكون من 7 سرعات.

تستطيع السيارة مرسيدس GLA موديل 2022 أن تتسارع من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، في غضون 6 ثواني ، وتستهلك 5.7 لتر من الوقود كل 100 كم، كما تبلغ السرعة القصوى للسيارة 200 كيلومتر/ساعة.

القياسات الهيكلية

بينما قدرت السيارة مرسيدس 200 GLA موديل 2022 بقياسات هيكلية بلغت 4436 مم للطول، و بعرض 1456 مم، و 1605 مم للارتفاع، بالإضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 437 لتر، وتأتي بجنوط ألومنيوم رياضية بقياس 18 بوصة.

التجهيزات الداخلية

جهزت سيارة مرسيدس 200 GLA موديل 2022 بحزمة من التجهيزات الداخلية المتطورة مثل، عجلة قيادة مزود بأنظمة التحكم و الرفاهية، و شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة و الخرائط، يبلغ قياسها 10.25 بوصة، و مرايا خارجية قابلة للطي كهربائيا و كاميرا 360 درجة.

التجهيزات الخارجية

وتتميز السيارة GLA 200 موديل 2022 بالعديد من التجهيزات منها نظام أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع تشغيل السيارة بدون مفتاح، نظام توجيه كهربائي، حساس للسرعة، مساعد النقطة العمياء، نظام مساعد الركن النشط، و مقعد السائق الأيمن كهربائي القابل للتعديل مع الذاكرة.

طرحت سيارة مرسيدس GLA 200 موديل 2022 بفئة واحدة  PROGRESSIVE، وحملت سعر870 ألف جنيه.

 

النجمة مرسيدس بنز مرسيدس GLA 200 مرسيدس 200 GLA موديل 2022

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