جبر الخواطر.. شباب ملوى يكرمون عمال النظافة

تحت شعار " جبر الخواطر" نظم عدد من شباب ملوى جنوب المنيا حفلا بنادى ملوى الرياضي، لتكريم عمال النظافة للاشادة بجهودهم تحت رعاية المحافظ اللواء أسامة القاضي واللواء أحمد السايس رئيس المركز .

هدفت المبادرة إلى إظهار جهود عمال النظافة المستمرة في الفترتين الصباحية والمسائية، دون ملل أو كلل في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد .

وحضر الحفل النائب رياض عبد الستار، والنائب محمدابو زيد ، والنائب محمد مصطفي، أعضاء مجلس النواب عن دائرة ملوى، وعدد من أعضاء بيت العائلة المصرية بملوي، وطة والي رئيس لجنة الشباب ببيت العائلة المصرية بملوي.

وقال أحمد بكر أحد المنظمين أن الحفل جاء لتكريم عمال النظافة مادياً ومعنوياً، حيث تم تقديم مبالغ عينية لهم بالإضافة إلى تحاليل واشاعات مجانية لكل عامل كما تم توزيع كرتونه منظفات وشنطه مواد غذائية وجوابات كشوف مجانية لدى عدد من الأطباء بمختلف المجالات والتخصصات و 50 عملية عيون مجانية مقدمة لهم ووجبات جافة وتجهيز 4 فتيات بالكامل بالإضافة إلى كشوف مجانية مقدمة من بيت العائلة المصرية ضمن مبادرة طبيب الغلابة وهداية عينية لهم.

وأضاف مصطفى إسماعيل صاحب المبادرة و أحد منظمي الحفل أن تكريم عمال النظافة جاء عرفانا بالجميل ولما يقومون به من عمل شاق بفهم وعي رغم الظروف القاسية التي لا يستطيع أحد إنكارها وانكار جهدهم وتعبهم ومثابرتهم فأبسط ما يمكن تقديمه لهم هو شكر هم على جهودهم المخلصة.

كما وجه اللواء أركان حرب أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى ، الشكر لعمال النظافة على جهودهم المتواصلة بالمدين، لرفع كفاءتها وتطويرها على أكمل وجه لتليق بأبناء المركز.