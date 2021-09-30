حياة كريمة.. انطلاق القافلة الفنية التنموية لقري مركز الصف

انطلقت اليوم فعاليات القافلة الفنية التنموية لقري مركز الصف والتي تنظمها جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والتي تنطلق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لكليات جامعة حلوان الفنية، وأشار رئيس الجامعة ا.د ماجد نجم إلى أهمية القوافل التنموية في إطار مشروع حياة كريمة لسد احتياجات المواطنين وتنمية قدراتهم وتمكينهم من المشاركة المجتمعية لبناء مجتمعاتهم .

أوضح الدكتور ماجد نجم، أن هذه المبادرة تأتى في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والمبادرات المختلفة، كما تأتي تتويجاً لتوجيهات القيادة السياسية لمشاركة المجتمع المدني والشباب والمرأة في مبادرة "حياة كريمة " التي تسهم في تحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا على مستوى الدولة في القرى والمناطق العشوائية في الحضر، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم سعيا لتوفير حياة كريمة، مؤكدا أهمية المبادرات المجتمعية فى تغيير وتطوير المجتمعات، وفي مواجهة المشكلات المجتمعية ، فهذه المبادرات تسعى إلى نشر ثقافة العمل التطوعى، وصقل انتماء الشباب لمجتمعاتهم تماشيًا مع السياسة التي تنتهجها الدولة بضرورة الاستثمار في العنصر البشري باعتباره أساس تقدم الأمم ونهضتها، واكتساب بنية معرفية وتثقيفية متنوعة لمواكبة تطورات العصر.

أشار ا.د ممدوح مهدى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى أهمية القوافل المجمعة حيث تضم العديد من التدخلات الميدانية لكليات الجامعة ويأتي ذلك في إطار خطة الجامعة الإستراتيجية ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

نفذت القافلة مجموعة من البرامج التنفيذية منها برنامج التمكين الاجتماعي من خلال برنامج مودة بمشاركة مركز التطوير الوظيفي وكلية العلوم، برنامج التمكين الاقتصادي من خلال برنامج ريادة الأعمال بمشاركة نادي ريادة الأعمال وكلية الفنون التطبيقية، كما تم عقد ورشة الإسعافات الأولية بمشاركة كليتي الطب والتمريض بإشراف ا. د نرفانا مجدي قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة للشئون الصحية والقوافل الطبية، وتم تنفيذ برنامج محو الأمية بمشاركة كلية التربية، كما أنه تم تدشين مبادرة للتنمية المستدامة في الريف المصري لمشروع حياة كريمة بقرى الصف من خلال مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية لقياس استفادة المواطنين من البرامج المنفذة.

هذا بالإضافة إلى مشاركة الكليات الفنية بمعرض للشنط المدرسية لأطفال مدارس القرية، ومعرض للوحات الفنية، وورشة لاكتشاف المواهب من كلية التربية الموسيقية وكذلك عمل حفل غنائي بمشاركة كلية التربية الموسيقية بمناسبة حلول أعياد اكتوبر المجيدة.

وفي ختام فعاليات القافلة أجرت ا.د سناء حجازي وا.د أحمد عبد الرشيد حوارا مجتمعيا في المجلس المحلي بالصف مع مدراء المدارس والجمعيات الأهلية للحوار حول فتح فصول محو الأمية وإجراء استكتاب مع المواطنين بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار.

كما أقيمت فعاليات ندوة توعوية بالمشروع القومي لمحو الأمية للسادة مديري المدارس وجمعيات المجتمع المدني بالصف، لتحديد الآليات التنفيذية لفتح الفصول وتوفير مقار دائمة للامتحانات الفورية للمواطنين، واختتم البرنامج بفعاليات امتحان فوري واستكتاب محو أمية لمن يجيدون القراءة والكتابة بمدرسة الشهيد أحمد إبراهيم عبد الجواد بقرية الفهميين التابعة لمركز الصف في إطار القافلة التنموية المجمعة الثالثة لجامعة حلوان للمشاركة في المبادرة الرئاسية الموقرة (حياة كريمة ) لتطوير قرى مركز الصف بمحافظة الجيزة.