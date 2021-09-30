عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حياة كريمة.. انطلاق القافلة الفنية التنموية لقري مركز الصف

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

انطلقت اليوم فعاليات القافلة الفنية التنموية لقري مركز الصف والتي تنظمها جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والتي تنطلق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لكليات جامعة حلوان الفنية، وأشار رئيس الجامعة ا.د ماجد نجم إلى أهمية القوافل التنموية في إطار مشروع حياة كريمة لسد احتياجات المواطنين وتنمية قدراتهم وتمكينهم من المشاركة المجتمعية لبناء مجتمعاتهم .

txt

وزير التعليم يوضح حالات غلق المدارس بسبب كورونا

txt

الدنيا كلها فيها كورونا.. وزير التعليم ينفى تأجيل الدراسة

أوضح الدكتور ماجد نجم، أن هذه المبادرة تأتى  في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والمبادرات المختلفة، كما تأتي تتويجاً لتوجيهات القيادة السياسية لمشاركة المجتمع المدني والشباب والمرأة في مبادرة "حياة كريمة " التي تسهم في تحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا على مستوى الدولة في القرى والمناطق العشوائية في الحضر، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم سعيا لتوفير حياة كريمة، مؤكدا أهمية المبادرات المجتمعية فى تغيير وتطوير المجتمعات، وفي مواجهة المشكلات المجتمعية ، فهذه المبادرات تسعى إلى نشر ثقافة العمل التطوعى، وصقل انتماء الشباب لمجتمعاتهم تماشيًا مع السياسة التي تنتهجها الدولة بضرورة الاستثمار في العنصر البشري  باعتباره أساس تقدم الأمم ونهضتها، واكتساب بنية معرفية وتثقيفية متنوعة لمواكبة تطورات العصر.

 

أشار  ا.د ممدوح مهدى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى أهمية القوافل المجمعة حيث تضم العديد من التدخلات الميدانية لكليات الجامعة ويأتي ذلك في إطار خطة الجامعة الإستراتيجية ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

 

 نفذت القافلة مجموعة من البرامج التنفيذية منها برنامج التمكين الاجتماعي من خلال برنامج مودة بمشاركة مركز التطوير الوظيفي وكلية العلوم، برنامج التمكين الاقتصادي من خلال برنامج ريادة الأعمال بمشاركة نادي ريادة الأعمال وكلية الفنون التطبيقية، كما تم عقد ورشة الإسعافات الأولية بمشاركة كليتي الطب والتمريض بإشراف ا. د نرفانا مجدي قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة للشئون الصحية والقوافل  الطبية، وتم تنفيذ برنامج محو الأمية بمشاركة كلية التربية، كما أنه تم تدشين مبادرة للتنمية المستدامة في الريف المصري لمشروع حياة كريمة بقرى الصف من خلال مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية لقياس استفادة المواطنين من البرامج المنفذة.

 

هذا بالإضافة إلى مشاركة الكليات الفنية بمعرض للشنط المدرسية لأطفال مدارس القرية، ومعرض للوحات الفنية، وورشة لاكتشاف المواهب من كلية التربية الموسيقية وكذلك عمل حفل غنائي بمشاركة كلية التربية الموسيقية بمناسبة حلول أعياد اكتوبر المجيدة.

 

وفي ختام فعاليات القافلة أجرت ا.د سناء حجازي وا.د أحمد عبد الرشيد حوارا مجتمعيا في المجلس المحلي بالصف مع مدراء المدارس والجمعيات الأهلية للحوار حول فتح فصول محو الأمية وإجراء استكتاب مع المواطنين بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار.

كما أقيمت فعاليات ندوة توعوية بالمشروع القومي لمحو الأمية للسادة مديري المدارس وجمعيات المجتمع المدني بالصف، لتحديد الآليات التنفيذية لفتح الفصول وتوفير مقار دائمة  للامتحانات الفورية للمواطنين، واختتم البرنامج بفعاليات امتحان فوري واستكتاب محو أمية لمن يجيدون القراءة والكتابة بمدرسة الشهيد أحمد إبراهيم عبد الجواد بقرية الفهميين  التابعة لمركز الصف في إطار القافلة التنموية المجمعة الثالثة لجامعة حلوان للمشاركة في المبادرة الرئاسية  الموقرة (حياة كريمة ) لتطوير قرى مركز الصف بمحافظة الجيزة. 

ترشيحاتنا

مساعد رئيس الجمهورية: تكثيف الجهود لإزالة جميع التعديات.. والإسراع في التقنين للجادين

جامعة أسيوط: منع استخراج كارنيهات الطلاب الغير مطعمين بـ لقاح كورونا

مصر حذرت من الصراع المسلح..نص كلمة شكري باجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي حول ليبيا

إشادة دولية بمنظومة التأمين الصحى الشامل.. تفاصيل

مستخدم لخرائط جوجل يثير الجدل بصورة لمدخل غامض.. تفاصيل

حياة كريمة.. انطلاق القافلة الفنية التنموية لقري مركز الصف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد سفره .. حقيقة رحيل موسيمانى عن الأهلي

زوجة أحمد سعد توجه رسالة نارية لـ سمية الخشاب وريم البارودي

صرف 14 ألف جنيه عن كل سنة خدمة فعلية بحد أقصي 450 ألفاً للعاملين بالحديد والصلب

مدرب برتغالي كبير يقترب من خلافة موسيماني في الأهلي.. تفاصيل

بن شرقي يضع شروطا غريبة للتجديد لنادي الزمالك

قناة الزمالك تزف بشرى سارة لعشاق القلعة البيضاء

إصابة 7 أشخاص فى حريق محدود بأحد الترسانات البحرية بسفاجا

التطبيق الجمعة.. قرار جديد من البترول بشأن فاتورة غاز المنازل لشهر أكتوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة.. أين التقت دنيا سمير غانم بالأميرة ديانا؟| قصة صورة جمعتهما معا

شكلي كبرت بجد .. كيف تحولت رضوى الشربيني من إعلامية إلى نصيرة المرأة؟

أحمد شيبة يرزق بمولودة جديدة.. ويطلق عليها هذا الاسم

بطل عروس أسطنبول .. القصة الكاملة لـ أروى جودة وممثل تركي شهير

فيديو

وزير التعليم يوضح حالات غلق المدارس بسبب كورونا

فيديو جراف.. الإجابة تونس.. من هي نجلاء بودن أول رئيسة وزراء عربية

فيديو جراف.. بحجم علبة.. ناسا تطلق قمرا صناعيا لمهمة جديدة.. تعرف عليه

ليتصدر اسمهم "الترند".. شائعات الانفصال تلاحق هؤلاء النجوم

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: لقاح كورونا وواجب الوقت

أحمد شيخو يكتب: الأزمة في تركيا الدولة والسلطة

د. جيهان فرحات تكتب: تاريخ مبدعات مصر في الفن التشكيلي

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «2»

د. هشام فهمى يكتب: إنشاء وحدات ادارة محلية جديدة متكاملة الخدمات

فرج القاسمي يكتب: ناصر الذي لم يفارق بيتنا وقلوبنا حتي الأن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

عودة للحياة مع أفلام السينما العالمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: فك الارتباط التدريجى السعودى الطلبانى

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

هويدا دويدار

كرماء ولكن !

محمد نوار

القاف «سيركل» وعليها نقطتين!

اﻟﻤﺰﻳﺪ