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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حمدوك: البنك الدولي تعهد بتقديم 3 مليارات دولار لدعم السودان

حمدوك ورئيس البنك
حمدوك ورئيس البنك الدولي

أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم الخميس، أن البنك الدولي تعهد بتقديم 3 مليارات دولار لدعم السودان، معربًا عن تقديره لهذه المساعدة لإنجاز الإصلاح الاقتصادي.

وحسب قناة "العربية"، قال حمدوك بعد استقباله مدير البنك الدولي، ديفيد مالباس: "نسعى إلى تطوير الجانب المهمش اقتصاديا في السودان"، مشيرًا إلى أن بلاده غنية بالموارد الطبيعية ولديها فرصة لوضعها على المسار الصحيح.

أول زيارة منذ 5 عقود.. حمدوك يستقبل رئيس مجموعة البنك الدولي بالخرطوم

رئيس البنك الدولي: السودان في مرحلة بناء صعبة.. وندعم إجراءات التحول

من جانبه، أكد مدير البنك الدولي، أنه يجب تفادي الانزلاق السياسي في السودان، مرحبًا بالتقدم الذي تحرزه الخرطوم وإصرارها على الإصلاح؟

وكان رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، أكد دعمه للتحول في السودان الذي يعتبر في مرحلة بناء صعبة ويتطلب وقتا ليؤتي ثماره، مشيرًا إلى أن الخرطوم تشهد تحولا من العنف إلى التقدم.

وحسب وسائل إعلام متفرقة، لفت مالباس إلى أنه ناقش مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، التحديات التي تواجه بلاده وإنجازات العامين الماضيين.

واستقبل رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، صباح اليوم الخميس، رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، في أول زيارة من نوعها إلى الخرطوم منذ قرابة 5 عقود.

وحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"، تأتي زيارة ديفيد مالباس للسودان كأول زيارة لرئيس مجموعة البنك الدولي  منذ عقود.

وقال وزير المالية، جبريل إبراهيم، إن هذه الزيارة تعتبر إحدى الخطوات المهمة نحو استعادة علاقات البلاد بالمؤسسة المالية الدولية وتصفية الديون الخارجية.

وأضاف إبراهيم: “سننخرط في اجتماعات مكثفة في اليومين المقبلين لنتباحث حول السبل المثلى للاستفادة من البنك الدولي بما يحقق مصالح الشعب السوداني”.

وتتضمن زيارة رئيس البنك الدولي للسودان مقابلة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، كما سيتفقد مشروع دعم الأسر (ثمرات) ولقاء المسئولين بوزراة المالية والتخطيط الاقتصادي.

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك البنك الدولي السودان دعم السودان

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