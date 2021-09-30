عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أخبار البرلمان|5 حلول مؤقتة لجأت إليها الحكومة بدلا من قانون المرور الجديد.. المؤبد وغرامة نصف مليون حال قيامك بهذه الأفعال

مجلس النواب
مجلس النواب

نشر "صدى البلد"، عددا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية اليوم الخميس، نرصدها أبرزها من خلال هذه العناوين:

 

برلماني: غياب الوعي والتثقيف سبب رئيسي فى زيادة حالات الطلاق

 

احذر.. المؤبد وغرامة نصف مليون حال قيامك بهذه الأفعال| تفاصيل

 

معاش شهرى وناد اجتماعي.. مزايا بالجملة لهؤلاء الأطفال وفقا للقانون

 

5 حلول مؤقتة لجأت إليها الحكومة بدلا من قانون المرور الجديد

 

لـ تجار الموازين.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه حال استخدامك أجهزة غير معتمدة

 

بالقانون| إلغاء ترخيص مزاولة البث الإعلامي أو الموقع الإلكتروني حال ارتكاب هذا الفعل

 

بالصور|علاء عابد: إعداد برامج تستهدف بناء وتعزيز قدرات البرلمانيين العرب في مجال الحوكمة

 

يقضي على التزوير.. برلمانية تعدد مزايا إنشاء باسبور صحي إلكتروني

 

برلمانى يقدم طلب مناقشة حول سياسة الحكومة لسد العجز في المدرسين

 

برلماني يكشف مزايا قرار إنشاء مجمعات صناعية بالقرى

 

برلمانية توضح هدف إنشاء باسبور صحي للمواطنين

 

تعرف على الرسوم الحقيقية لـ جمع القمامة بقانون المخلفات الجديد

 

تحرك برلماني لمواجهة الإعلانات الخادشة للحياء على القنوات المغمورة |مشروع قانون جديد

 

صناعة النواب: لابد من تكاتف الوزارات لإنشاء مجمعات صناعية داخل القرى

 

 

الطلاق قانون المرور الجديد باسبور صحي إلكتروني العجز في المدرسين الإعلانات الخادشة للحياء

ترشيحاتنا

نشرة مرور الجيزة.. كثافات مرتفعة على محور 26 يوليو وكوبري 6 أكتوبر

حقيقة اعتذار شوقي غريب عن قيادة المنتخب الأوليمبي.. خاص

في غضون 5 أشهر.. ثاني زيارة لوزير الخارجية الكويتي للجزائر ما السبب؟

وزيرة التضامن: الرئيس وجه بزيادة تعويضات أسر الشهداء إلي 200 ألف جنيه

أبي أحمد يتحدي العالم... إثيوبيا تطرد 7 مسئولين إنسانيين بالأمم المتحدة

توقعات بارتفاع الأسعار خلال 6 أشهر| هل تتأثر مصر بأزمة الغاز في أوروبا؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد سفره .. حقيقة رحيل موسيمانى عن الأهلي

خالد الغندور يعلن تراجع قناة الزمالك عن إذاعة مباراة الفريق أمام بيراميدز

زوجة أحمد سعد توجه رسالة نارية لـ سمية الخشاب وريم البارودي

مدرب برتغالي كبير يقترب من خلافة موسيماني في الأهلي.. تفاصيل

صرف 14 ألف جنيه عن كل سنة خدمة فعلية بحد أقصي 450 ألفاً للعاملين بالحديد والصلب

مات وسط الزغاريد.. قصة وفاة عريس البحيرة ليلة حنته| صور

بن شرقي يضع شروطا غريبة للتجديد لنادي الزمالك

التطبيق الجمعة.. قرار جديد من البترول بشأن فاتورة غاز المنازل لشهر أكتوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مات وسط الزغاريد.. قصة وفاة عريس البحيرة ليلة حنته| صور

الأبيض إشارة للالتهابات الكبد.. طبيب يوضح الحالة الصحية من لون الأظافر

حكاية السهرة.. أين التقت دنيا سمير غانم بالأميرة ديانا؟| قصة صورة جمعتهما معا

شكلي كبرت بجد .. كيف تحولت رضوى الشربيني من إعلامية إلى نصيرة المرأة؟

فيديو

غالية مش رخيصة.. أحمد سعد يتغزل في زوجته والأخيرة تكيد مطلقاته

وزير التعليم يوضح حالات غلق المدارس بسبب كورونا

فيديو جراف.. الإجابة تونس.. من هي نجلاء بودن أول رئيسة وزراء عربية

فيديو جراف.. بحجم علبة.. ناسا تطلق قمرا صناعيا لمهمة جديدة.. تعرف عليه

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: بحر البقر.. آلام الماضي وآمال المستقبل

د. علاء الشال يكتب: لقاح كورونا وواجب الوقت

أحمد شيخو يكتب: الأزمة في تركيا الدولة والسلطة

د. جيهان فرحات تكتب: تاريخ مبدعات مصر في الفن التشكيلي

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «2»

د. هشام فهمى يكتب: إنشاء وحدات ادارة محلية جديدة متكاملة الخدمات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

عودة للحياة مع أفلام السينما العالمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: فك الارتباط التدريجى السعودى الطلبانى

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

هويدا دويدار

كرماء ولكن !

محمد نوار

القاف «سيركل» وعليها نقطتين!

اﻟﻤﺰﻳﺪ