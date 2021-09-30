أخبار البرلمان|5 حلول مؤقتة لجأت إليها الحكومة بدلا من قانون المرور الجديد.. المؤبد وغرامة نصف مليون حال قيامك بهذه الأفعال

نشر "صدى البلد"، عددا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية اليوم الخميس، نرصدها أبرزها من خلال هذه العناوين:

برلماني: غياب الوعي والتثقيف سبب رئيسي فى زيادة حالات الطلاق

احذر.. المؤبد وغرامة نصف مليون حال قيامك بهذه الأفعال| تفاصيل

معاش شهرى وناد اجتماعي.. مزايا بالجملة لهؤلاء الأطفال وفقا للقانون

5 حلول مؤقتة لجأت إليها الحكومة بدلا من قانون المرور الجديد

لـ تجار الموازين.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه حال استخدامك أجهزة غير معتمدة

بالقانون| إلغاء ترخيص مزاولة البث الإعلامي أو الموقع الإلكتروني حال ارتكاب هذا الفعل

بالصور|علاء عابد: إعداد برامج تستهدف بناء وتعزيز قدرات البرلمانيين العرب في مجال الحوكمة

يقضي على التزوير.. برلمانية تعدد مزايا إنشاء باسبور صحي إلكتروني

برلمانى يقدم طلب مناقشة حول سياسة الحكومة لسد العجز في المدرسين

برلماني يكشف مزايا قرار إنشاء مجمعات صناعية بالقرى

برلمانية توضح هدف إنشاء باسبور صحي للمواطنين

تعرف على الرسوم الحقيقية لـ جمع القمامة بقانون المخلفات الجديد

تحرك برلماني لمواجهة الإعلانات الخادشة للحياء على القنوات المغمورة |مشروع قانون جديد

صناعة النواب: لابد من تكاتف الوزارات لإنشاء مجمعات صناعية داخل القرى