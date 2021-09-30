التعليم تمنح تلاميذ رابعة ابتدائي أحقية الاختيار بين منهجين للمستوى الرفيع فى الإنجليزي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تدريس اللغة الأجنبية الثانية كـ مستوى رفيع يتم في المدارس الرسمية المتميزة والخاصة لغات كما هو دون تغيير، وبالنسبة لـ 4 ابتدائي يظل كما هو في العام الماضي ولا جديد في هذا الأمر، وأن سلسلة اللغة الفرنسية المستخدمة كما هي دون تغيير.

وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي لها منذ قليل : نوضح أن طلاب الصف الرابع الابتدائي في المدارس الرسمية المتميزة والخاصة لغات، من حقهم الاختيار بين منهجين للمستوى الرفيع في مادة اللغة الإنجليزية وهما: "Connect up ، Connect plus".

واضافت وزارة التربية والتعليم : نناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤثر سلبًا على ‏أوضاع المنظومة التعليمية.

مناهج رابعة ابتدائي الجديدة

يدرس الطلاب في رابعة ابتدائي مناهج جديدة تضم ( 12 ) مقررا دراسيا بالإضافة الى التوكاتسو كما يلي :

التربية الدينية الإسلامية والتربية الدينية المسيحية

القيم واحترام الآخر

اللغة العربية

المهارات المهنية

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

اللغة الإنجليزية (Connect)

اللغة الإنجليزية (Connect Plus).

العلوم

الدراسات الاجتماعية

الرياضيات

التربية البدنية والصحية

التربية الفنية

التربية الموسيقية

أنشطة التوكاتسو

و يكون مجمل الفترات لليوم الدراسي لرابعة ابتدائي = (4) فترات ، بينما يبلغ مجمل الفترات أسبوعيا = (20) فترة ، وتبلغ مدة الفترة ( حصتان ) = (90) دقيقة .

من يتولى تدريس كل مادة لـ رابعة ابتدائي في النظام الجديد ؟

بالنسبة لأنشطة التوكاتسو : يقوم بها رائد الفصل

مادة تكنولوجيا المعلومات : يقوم بتدريسها معلم الحاسب الآلى او التطوير التكنولوجي

مادة المهارت المهنية :يقوم بتدريسها معلمي المجالات والانشطة

يقوم بتدريس الفترات الدراسية المخصصة لمنهج القيم واحترام الآخر لـ رابعة ابتدائي : مدرس ( اللغة العربية او التربية الدينية) بواقع نصف فترة من فترات اللغة العربية أسبوعيا .

وتشرف الإدارة المركزية للتعليم الأساسي على كل ما يتعلق بحلقة التعليم الابتدائي من خلال متابعة وإشراف الإدارة العامة للتعليم الابتدائي ، وإدارات التعليم الابتدائي بالمديريات والإدارات التعليمية

و يكون التوجيه الفني للصف الرابع الابتدائي لتوجيه المواد الدراسية من خلال توجيه عام المواد الدراسية كل فى تخصصه نزولا بموجه أول المادة بالإدارة التعليمية وحتى موجه المدرسة الخاص بالمادة .

ويجوز لمديري مديريات التربية والتعليم بالمحافظات إجراء التعديلات اللازمة للنظام المدرسي ، وفق ظروف كل محافظة ، بشرط ألا يؤثر ذلك على المحتوى الأساسي للبرنامج الدراسي ، وفلسفته.يحظر تطبيق أية مقررات دراسية بخلاف المناهج المقررة.

نظام التقييم الجديد لـ رابعة ابتدائي

يعتمد نظام التقييم في الصف الرابع الابتدائي على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة ، على أن تأتي نتيجة التقييم في صورة أربعة ألوان تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات.

فعن طريق الألوان يتعرف المتعلم على تطور أدائه كما يلي :

- اللون الأزرق : يوضح أن المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات( ٨٥ إلى ١٠٠)

- اللون الأخضر يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة(من ٦٥ لأقل من ٨٥)

- اللون الأصفر يوضح أن المتعلم في حاجة إلي بعض الدعم(من ٥٠ لأقل من ٦٥)

- اللون الأحمر الذي يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات ولا زال يحتاج إلى الكثير من الدعم (من ١ لأقل من ٥٠).

يدرس الطلاب في الصف الرابع ( 12 ) مقررا دراسيا بالإضافة الى التوكاتسو، يتم تقيمها بناءا على:

1- الاختبارات:

وتقسم إلى ثلاثة اختبارات في الفصل الدراسي الواحد؛ الاختبار الأول يأتي بعد انتهاء شهر من الدراسة، والاختبار الثاني ويستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني ، أما الاختبار الأخير فيكون في نهاية الفصل الدراسي، ويحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي علي مجموع الاختبارات الثلاثة.

2- المهام الأدائية:

تقيس المهام الأدائية مدى اكتساب الطلاب للمهارات، وهي تقدم دليلاً على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي. وهي تمثل مهامًا قصيرة يمكن للمتعلم الانتهاء منها في زمن قدره حصتين دراسيتين؛ الحصة الأولي يوزع المعلم للطلاب عددًا من المهام المتعلقة بالمقرر الدراسي، يختار الطالب واحدة من هذه المهام بحيث ينتهي منها في زمن قدره حصتين داخل الفصل أو المدرسة.

3- المواظبة على الحضور:

يخصص (5) درجات من كل مادة لانتظام حضور الطلاب إلى المدرسة وتحسب كما يلي:

يواظب الطالب علي الحضور إلي المدرسة، يتغيب أحيانًا (٣ أيام) بعذر مقبول = ٥ درجات

يواظب على الحضور ، يتغيب أحيانًا ( ٣ أيام) بدون عذر = ٣ درجات

يتغيب بدون عذر كثيرًا= ١درجة

4- تقويم تكويني :

وفقا لمعدلات الأداء وذلك لمقرر القيم واحترام الآخر، و بها يقيم المعلم سلوك الطلاب وفق نواتج التعلم الخاصة بالقيم التي يتضمنها الكتاب المقرر.

5- تحقيق معدل حضور لا يقل عن 80% :

بالنسبة للتربية الرياضية والتربية الفنية والتربية الموسيقية و عدا ذلك يعتبر الطالب راسبا.