عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات| 6 مليارات درهم قيمة تصرفات العقارات في دبي خلال أسبوع

صدى البلد

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 6 مليارات درهم حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 1153 مبايعة بقيمة 3.09 مليار درهم منها 73 مبايعة للأراضي بقيمة 350.29 مليون درهم و1080 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.74 مليار درهم.

 

تصرفات العقارات في دبي

و جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 60 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 33 مليون درهم في منطقة القصيص الأولى تليها مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

 

وتصدرت منطقة اليفرة 3 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم وتلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 28 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 18 مليون درهم.

 

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 77 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 47 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 47 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

 

وتصدرت منطقة وادي الصفا 5 المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 143 مبايعة بقيمة 274 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 132 مبايعة بقيمة 373 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 64 مبايعة بقيمة 126 مليون درهم.

 

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.79 مليار درهم منها 76 رهن أراضي بقيمة 815.96 مليون درهم و292 رهن فلل وشقق بقيمة 976.46 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة معيصم الأول بقيمة 229 مليون درهم وأخرى في منطقة المركاض بقيمة 193 مليون درهم.

 

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 71 هبة بقيمة 1.13 مليار درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 975 مليون درهم وأخرى في منطقة سيح شعيب 3 بقيمة 37 مليون درهم.

دبي العقارات تصرفات الاراضى الأملاك

ترشيحاتنا

نشرة مرور الجيزة.. كثافات مرتفعة على محور 26 يوليو وكوبري 6 أكتوبر

حقيقة اعتذار شوقي غريب عن قيادة المنتخب الأوليمبي.. خاص

في غضون 5 أشهر.. ثاني زيارة لوزير الخارجية الكويتي للجزائر ما السبب؟

وزيرة التضامن: الرئيس وجه بزيادة تعويضات أسر الشهداء إلي 200 ألف جنيه

أبي أحمد يتحدي العالم... إثيوبيا تطرد 7 مسئولين إنسانيين بالأمم المتحدة

توقعات بارتفاع الأسعار خلال 6 أشهر| هل تتأثر مصر بأزمة الغاز في أوروبا؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد سفره .. حقيقة رحيل موسيمانى عن الأهلي

خالد الغندور يعلن تراجع قناة الزمالك عن إذاعة مباراة الفريق أمام بيراميدز

زوجة أحمد سعد توجه رسالة نارية لـ سمية الخشاب وريم البارودي

مدرب برتغالي كبير يقترب من خلافة موسيماني في الأهلي.. تفاصيل

مات وسط الزغاريد.. قصة وفاة عريس البحيرة ليلة حنته| صور

صرف 14 ألف جنيه عن كل سنة خدمة فعلية بحد أقصي 450 ألفاً للعاملين بالحديد والصلب

بن شرقي يضع شروطا غريبة للتجديد لنادي الزمالك

التطبيق الجمعة.. قرار جديد من البترول بشأن فاتورة غاز المنازل لشهر أكتوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مات وسط الزغاريد.. قصة وفاة عريس البحيرة ليلة حنته| صور

الأبيض إشارة للالتهابات الكبد.. طبيب يوضح الحالة الصحية من لون الأظافر

حكاية السهرة.. أين التقت دنيا سمير غانم بالأميرة ديانا؟| قصة صورة جمعتهما معا

شكلي كبرت بجد .. كيف تحولت رضوى الشربيني من إعلامية إلى نصيرة المرأة؟

فيديو

غالية مش رخيصة.. أحمد سعد يتغزل في زوجته والأخيرة تكيد مطلقاته

وزير التعليم يوضح حالات غلق المدارس بسبب كورونا

فيديو جراف.. الإجابة تونس.. من هي نجلاء بودن أول رئيسة وزراء عربية

فيديو جراف.. بحجم علبة.. ناسا تطلق قمرا صناعيا لمهمة جديدة.. تعرف عليه

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: بحر البقر.. آلام الماضي وآمال المستقبل

د. علاء الشال يكتب: لقاح كورونا وواجب الوقت

أحمد شيخو يكتب: الأزمة في تركيا الدولة والسلطة

د. جيهان فرحات تكتب: تاريخ مبدعات مصر في الفن التشكيلي

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «2»

د. هشام فهمى يكتب: إنشاء وحدات ادارة محلية جديدة متكاملة الخدمات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

عودة للحياة مع أفلام السينما العالمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: فك الارتباط التدريجى السعودى الطلبانى

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

هويدا دويدار

كرماء ولكن !

محمد نوار

القاف «سيركل» وعليها نقطتين!

اﻟﻤﺰﻳﺪ