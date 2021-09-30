اقتصاد الإمارات| 6 مليارات درهم قيمة تصرفات العقارات في دبي خلال أسبوع

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 6 مليارات درهم حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 1153 مبايعة بقيمة 3.09 مليار درهم منها 73 مبايعة للأراضي بقيمة 350.29 مليون درهم و1080 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.74 مليار درهم.

تصرفات العقارات في دبي

و جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 60 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 33 مليون درهم في منطقة القصيص الأولى تليها مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة اليفرة 3 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم وتلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 28 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 18 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 77 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 47 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 47 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 5 المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 143 مبايعة بقيمة 274 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 132 مبايعة بقيمة 373 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 64 مبايعة بقيمة 126 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.79 مليار درهم منها 76 رهن أراضي بقيمة 815.96 مليون درهم و292 رهن فلل وشقق بقيمة 976.46 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة معيصم الأول بقيمة 229 مليون درهم وأخرى في منطقة المركاض بقيمة 193 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 71 هبة بقيمة 1.13 مليار درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 975 مليون درهم وأخرى في منطقة سيح شعيب 3 بقيمة 37 مليون درهم.