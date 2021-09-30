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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سماح سعيد تطرح أغنية "بشويش" عبر موقع يوتيوب

سماح سعيد
سماح سعيد

طرحت المطربة سماح سعيد أغنية سنجل بعنوان "بشويش" على موقع التواصل الاجتماعي الشهير " اليوتيوب " من كلمات خالد شوب وألحان حسام اليجرامي وتوزيع زيزو فاروق.

وتقول كلمات الأغنية:

بشويش استنى وأوعي تعيش
صدقني ماتلزمنيش 
دلوقتي خلاص 
قدام الناس
إبعد ماترجعليش
طب روح
غلطك عدي المسموح
والباب أهو ليك مفتوح
ماتقولش كلام و تعيد في كلام
وكلامك مش مشروح
أنا جاية أقابلك وناوية إني اريح ضميري
واخلص نفسي من زنك كدة كتر خيري
بعنيك أنا عمري ما هرجع ليك
وبراحتك كده خليك 
طب ياله سلام ولا حتي كلام
خلصت كفاية عليك
ما تفوق وأتفضل كده بالزوق
و بقولها بكل هدوء
ما هو مش معقول
تفضل علي طول
عايش دور المخنوق


جدير بالذكر آخر آعمالها  أغنية دينية بعنوان "سيدنا النبي" من كلمات مصطفى حسن، وألحان أحمد مصطفى، وتوزيع شريف قاسم، وتم طرحها في شهر رمضان الماضي.

سماح سعيد سماح سعيد المطربة المطربة سماح سعيد أغنية بشويش

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