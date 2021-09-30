الثقافة تنظم ورش فنية ولقاءات توعوية ضمن فعاليات حياة كريمة بقنا

واصلت وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبد الدايم مشاركتها الثقافية بمبادرة "حياة كريمة"، من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ممثلة عن قطاعات الوزارة، بقرى مركز الوقف "المراشدة، القلامينا، جزيرة الحمودى، الجملة" وتوابعهم بفرع ثقافة قنا بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد إدريس، حيث تقوم الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسي، بالتعاون مع وزارة البيئة، والمجلس القومى للمرأة فرع قنا، وصندوق مكافحة الإدمان فرع قنا، والشركة القابضة للمياه بتنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية والفنية.

بدأت فعاليات سابع أيام المبادرة بمدرسة القلمينا الثانوية المشتركة بقرية القلمينا بمركز الوقف، بالورش الفنية والتراثية التي تقوم بتدريب الفتيات من أهالي القرية علي كيفية إقامة مشروعات تنموية صغيرة، منها ورش "مجسمات خرز إشراف حورية عصمت، طرق على النحاس إشراف مصطفى إسماعيل، عجائن سيراميك شيرين عفيفي، رسم وتلوين على الفخار أحمد الدندراوي، سجاد النول إشراف بيومي فوزى، أشغال خيامية كريم خلف، كما عقدت ورشة حكى شعبي والعاب شعبية للأطفال قدمها أحمد القناوي، بجانب ورشة لإكتشاف مواهب الأطفال فى الغناء والتمثيل والالقاء أشرف عليها محمد بكر، بالإضافة لورشة دراما مسرحية للمخرج أسامة عبد الروؤف".

بالتوازى أقيم لقاء توعوي للشباب قدمه الصحفي محمد خضير، وأشار إلى أهمية التعريف بالمشروعات التنموية التى تنفذ من خلال مبادرة حياة كريمة، ومنها تطوير المدارس وانشاء محطات المياه وتوصيل الصرف الصحى للقرى المحرومة من الخدمات، كما عقد لقاء توعوى لسيدات القرية قدمه د. أيمن جمال، وتحدث عن هشاشة العظام، وأن المرأة اكثر تعرضاً له من الرجال، وطرق الوقاية منه عن طريق اتباع نظام غذائى صحى وتجنب السلوكيات الخاطئة مثل شرب المياه الغازية، كما قدم حسين جابر مسئول التوعية الثقافية بشركة المياه والصرف الصحي بقنا لقاء للأهالي حول "أهمية الحفاظ علي مياه الشرب"، وكيفية ترشيدها والحفاظ عليها، وعدم استخدام مياه الشرب فى غير المخصص لها، وضرورة التوعية بالسلوكيات الخاطئة التى يمارسها بعض الأشخاص والتى تتسبب فى هدر المياه، بينما قدم الشاعر حمدى حسين فقره شعرية، وقامت د. عطيات الشورى بتقديم ندوة عن "ريادة الأعمال"، وتحدثت عن اهمية المشروعات الصغيرة وكيفية عمل دراسة جدوى لمشروع صغير.



قامت فرقة قنا المسرحية بتقديم العرض المسرحى"البابور" مأخوذ عن رواية " اغنية الموت" لتوفيق الحكيم اخراج محمد المعتصم، واختتمت الفاعليات بعرض فنى لفرقة أجيال للعرائس ومسابقات ثقافية، قدمها المخرج عمرو حمزة، والتي تفاعل معها الأطفال وخاصة عرض تحريك العرائس والاراجوز.