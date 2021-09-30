سها بهجت: نتوقع موسما سياحيا مثمرا بعد الإرشادات الدولية بالإجراءات الوقائية

قالت الدكتورة سها بهجت المتحدث الرسمي باسم وزارة السياحة، إن قطاع السياحة من أكثر القطاعات التى تضررت بسبب فيروس كورونا، ولكن الدولة المصرية نجحت فى التعامل مع هذا الملف بحكمة.



وأكدت سها بهجت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع عبر"دي إم سي"، أن مصر اتخذت إجراءات تساهم فى عودة حركة السياحة، مع الحفاظ على حياة السائحين، لافتة إلى أنه مع الغلق التام ومنع السفر قدمت وزارة السياحة مبادرة للسائحين تحت عنوان "خليك في مكانك وإحنا اللي هنروحلك" وكان لها تأثير إيجابى للغاية، ومكنت مصر من التواجد على الخريطة السياحية بطريقة مشوقة.

وأوضحت المتحدث الرسمي باسم وزارة السياحة أنه تم الانتهاء من تطعيم العاملين في قطاع السياحة بالمحافظات السياحية،إضافة إلى العديد من المبادرات التى دعمت الدولة بها العاملين فى السياحة.



وتابعت أوجه الدعم التى قدمتها الدولة للقطاع السياحى هو تأجيل المديونيات الخاصة بالقطاع الخاص وإلغاء الفائدة على الديون السابقة للقروض المعنية بالقطاع السياحي وكذلك قروض البنك المركزي.

وعن موسم السياحة القادم، أكدت أنه متوقع أن يكون موسم مثمر للسياحة بناء على التقارير الدولية التى تصب فى صالح مصر.