عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سها بهجت: نتوقع موسما سياحيا مثمرا بعد الإرشادات الدولية بالإجراءات الوقائية

صدى البلد

قالت الدكتورة سها بهجت المتحدث الرسمي باسم وزارة السياحة، إن قطاع السياحة من أكثر القطاعات التى تضررت بسبب فيروس كورونا، ولكن الدولة المصرية نجحت فى التعامل مع هذا الملف بحكمة.

وأكدت سها بهجت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع عبر"دي إم سي"، أن مصر اتخذت إجراءات تساهم فى عودة حركة السياحة، مع الحفاظ على حياة السائحين، لافتة إلى أنه مع الغلق التام ومنع السفر  قدمت وزارة السياحة مبادرة للسائحين تحت عنوان "خليك في مكانك وإحنا اللي هنروحلك" وكان لها تأثير إيجابى للغاية، ومكنت مصر من التواجد على الخريطة السياحية بطريقة مشوقة.

وأوضحت المتحدث الرسمي باسم وزارة السياحة أنه تم الانتهاء من تطعيم العاملين في قطاع السياحة بالمحافظات السياحية،إضافة إلى العديد من المبادرات التى دعمت الدولة بها العاملين فى السياحة.


وتابعت أوجه الدعم التى قدمتها الدولة للقطاع السياحى هو تأجيل  المديونيات الخاصة بالقطاع الخاص وإلغاء الفائدة على الديون السابقة للقروض المعنية بالقطاع السياحي وكذلك قروض البنك المركزي.

وعن موسم السياحة القادم، أكدت أنه متوقع أن يكون موسم مثمر للسياحة بناء على التقارير الدولية التى تصب فى صالح مصر.

وزارة السياحة قطاع السياحة السياحة حركة السياحة تطعيم العاملين

ترشيحاتنا

إكسبو دبي 2020.. حسين الجسمي يؤدي أغنية حي بالشهامة أمام المقصورة الملكية

مفتي الجمهورية: حياة كريمة باب من أبواب التعاون على البر

واشنطن تخلط الواقع بالأحلام.. تعليق روسيا على احتمالية وجود عسكري أمريكي بآسيا الوسطى

بالأسماء.. توزيع جوائز مسابقة جمال الخيول العربية بمهرجان الشرقية الـ 25

هل أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؟.. داعية إسلامي يجيب

شاهد..إيران تكشف عن مدن صاروخية تحت الأرض تمتد على سواحل الخليج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بقيادة صفوان ثابت ..الداخلية تجهض مخططًا إخوانيًا يستهدف إعادة إحياء نشاط التنظيم الإرهابي

بعد سفره .. حقيقة رحيل موسيمانى عن الأهلي

زوجة أحمد سعد توجه رسالة نارية لـ سمية الخشاب وريم البارودي

هؤلاء ممنوعون من التطعيم بلقاح فايزر .. تفاصيل

مدرب برتغالي كبير يقترب من خلافة موسيماني في الأهلي.. تفاصيل

خالد الغندور يعلن تراجع قناة الزمالك عن إذاعة مباراة الفريق أمام بيراميدز

إصابة 27 شخصا.. إخماد حريق هائل بمصنع مبيدات حشرية بالعاشر من رمضان

التطبيق الجمعة.. قرار جديد من البترول بشأن فاتورة غاز المنازل لشهر أكتوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسرع حالة في تاريخ كرة القدم.. لماذا تم طرد لاعب بعد صفارة البداية مباشرة؟

تفاصيل مسرحية "ورينا القوة" لنجوم مسرح مصر قبل عرضها غدا

مات وسط الزغاريد.. قصة وفاة عريس البحيرة ليلة حنته| صور

الأبيض إشارة للالتهابات الكبد.. طبيب يوضح الحالة الصحية من لون الأظافر

فيديو

"قلتلك هتفضحنا".. إلهام شاهين تكشف أسرارا عن والدها لأول مرة "فيديو"

غالية مش رخيصة.. أحمد سعد يتغزل في زوجته والأخيرة تكيد مطلقاته

وزير التعليم يوضح حالات غلق المدارس بسبب كورونا

فيديو جراف.. الإجابة تونس.. من هي نجلاء بودن أول رئيسة وزراء عربية

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مصر في عهد «السيسي»

رجب الشرنوبي يكتب: بحر البقر.. آلام الماضي وآمال المستقبل

د. علاء الشال يكتب: لقاح كورونا وواجب الوقت

أحمد شيخو يكتب: الأزمة في تركيا الدولة والسلطة

د. جيهان فرحات تكتب: تاريخ مبدعات مصر في الفن التشكيلي

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «2»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

رشا شكر

عودة للحياة مع أفلام السينما العالمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: فك الارتباط التدريجى السعودى الطلبانى

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

هويدا دويدار

كرماء ولكن !

اﻟﻤﺰﻳﺪ