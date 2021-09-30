واشنطن تخلط الواقع بالأحلام.. تعليق روسيا على احتمالية وجود عسكري أمريكي بآسيا الوسطى

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، اليوم الخميس، في ختام المحادثات الروسية الأمريكية بشأن الاستقرار الاستراتيجي، أن موقف روسيا الرافض للوجود العسكري الأمريكي في آسيا الوسطى لم يتغير.

وقال ريابكوف: "هذه ليست المرة الأولى، التي لاحظت فيها أن الزملاء الأمريكيين يخلطون الواقع بالأحلام، ويسمعون عبر إشاراتنا ما يداعب آذانهم.. لا توجد اي تغييرات ولو طفيفة في موقف روسيا".

وأضاف ريابكوف حول موقف موسكو من الوجود العسكري الأمريكي "هذا موقف حازم تم صياغته بشكل نهائي.. وتم إخبار الأمريكيين عنها في عدة مناسبات."

وكان قد أعلن ريابكوف، في وقت سابق، أن إعادة تموضع القوات الأمريكية في دول الجوار الأفغاني أمر غير مقبول بالنسبة لروسيا، مشيراً إلى أن موسكو تحذر واشنطن من مثل هذه الخطوات.

كذلك كان قد أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، زامير كابولوف، أنه لا يجوز أن تتحول عملية سحب القوات الأمريكية من أفغانستان إلى إعادة انتشار البنية التحتية العسكرية للناتو وكذلك الأمريكية في دول آسيا الوسطى.

هذا وقد جرت اليوم الخميس، جولة جديدة من المشاورات الروسية الأمريكيةحول الاستقرار الاستراتيجي في جنيف، ووفقا لريابكوف عقب المحادثات، فإن نقاط الالتقاء بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الاستقرار الاستراتيجي لا تزال قليلة للغاية.