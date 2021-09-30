مصطفى بكري: الزعيم جمال عبد الناصر تحمل المسئولية كاملة بعد نكسة 1967

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، بعد نكسة 1967 قد أعلن عن التنحي بجرأته، مؤكدا أنه تحمل المسئولية السياسية كاملة.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “صدى البلد”، ان الدولة المصرية قد عاشت فترة صعبة، خاصة بعد أحداث نكسة 5 يونيو 1967، إلا أنه بعد تلك النكسة استطاعت مصر أن تعيد بناء الجيش مرة أخرى.

وتابع مصطفى بكري، أن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كان على علم بالمخطط، وكان دائما يؤكد أن الهزيمة لا تعني نهاية المطاف، وأنه إذا خسرنا جولة لا يعني أننا خسرنا الحرب.

إجبار مصر على قبول الصلح مع إسرائيل

وأشار مقدم برنامج “حقائق وأسرار” إلى أن المخطط الذي كان موضوع، هو إجبار مصر على قبول الصلح مع إسرائيل إضافة إلى تحويل مصر إلى مستعمرة أمريكية وإسقاط الدولة الوطنية .