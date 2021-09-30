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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصطفى بكري: الزعيم جمال عبد الناصر تحمل المسئولية كاملة بعد نكسة 1967

الزعيم الراحل جمال
الزعيم الراحل جمال عبد الناصر

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، بعد نكسة 1967 قد أعلن عن التنحي بجرأته، مؤكدا أنه تحمل المسئولية السياسية كاملة.

 

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وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “صدى البلد”، ان الدولة المصرية قد عاشت فترة صعبة، خاصة بعد أحداث نكسة 5 يونيو 1967، إلا أنه بعد تلك النكسة استطاعت مصر أن تعيد بناء الجيش مرة أخرى.

 

وتابع مصطفى بكري، أن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كان على علم بالمخطط، وكان دائما يؤكد أن الهزيمة لا تعني نهاية المطاف، وأنه إذا خسرنا جولة لا يعني أننا خسرنا الحرب.

 

إجبار مصر على قبول الصلح مع إسرائيل

وأشار مقدم برنامج “حقائق وأسرار” إلى أن المخطط الذي كان موضوع، هو إجبار مصر على قبول الصلح مع إسرائيل إضافة إلى تحويل مصر إلى مستعمرة أمريكية وإسقاط الدولة الوطنية . 

 

 

الإعلامي مصطفى بكري جمال عبد الناصر نكسة 1967 التنحي مصر

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