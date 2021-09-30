كوكب الشرق ( يشرق ) بالأوبرا احتفالا بأم كلثوم ..شاهد

افتتحت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، سلسلة كوكب الشرق في الموسم الجديد بحفل أثلج قلوب جميع الحاضرين أقيم مساء اليوم الخميس علي مسرح النافورة وأحيته النجمتان ريهام عبدالحكيم ومي فاروق بقيادة المايسترو مصطفي حلمي .

تضمن البرنامج مختارات من أشهر أعمال أم كلثوم التي شكلت علامات بارزة فى تاريخ الغناء العربى منها أمل حياتي - حيرت قلبي تغنت بهما مي فاروق ، فكرونى - اسأل روحك وشدت بهما ريهام عبدالحكيم ودويتو علي بلد المحبوب إلي جانب موسيقي لحن انت الحب .

يذكر ان سلسلة حفلات كوكب الشرق تأتى في إطار خطة دار الأوبرا للتعريف برموز وأعلام الموسيقي والغناء وتخليداً لسيدة الغناء العربى أم كلثوم وتهدف الى احياء تراث الموسيقى العربية ونشره للاجيال الجديدة والشباب باعتباره جزءا أصيلا من تاريخ مصر الثقافى والحضارى والجسر الرابط بين الماضى والحاضر والمستقبل .